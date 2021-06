Agência Brasil Ex-deputado federal Eduardo Cunha

Direto da cadeia para as mesas das livrarias.

O ex-deputado federal Eduardo Cunha é a atração do espaço Pátio Galeria, no Pátio Brasil Shopping, nesta quarta-feira (9) à noite. Vai autografar seu livro “Tchau, querida – O diário do Impeachment”, no qual narra bastidores da queda de Dilma Rousseff protagonizada, em parte, por ele.

Cunha, agora livre, quer rodar o Brasil divulgando o livro e sua versão. Uma forma de matar a saudade do jatinho.