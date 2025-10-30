Hugo Motta é do partido Republicanos, o mesmo de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Mas o chefe do executivo paulista parece ser mais disciplinado, seguindo à risca as orientações de Gilberto Kassab, o todo-poderoso líder do PSD, mestre dos bastidores políticos.

Tarcísio nitidamente estuda muito bem cada um dos seus passos e não é de grandes arroubos, como seu original mentor, Jair Bolsonaro. Já Motta, paraibano, médico de formação, eleito o deputado federal mais jovem do país em 2010, com 21 anos, tem perfil conciliador e de grande habilidade na articulação política, porém, na presidência da Cãmara claudica.

A oposição é amplamente majoritária na Câmara e, mais ainda, Motta é de um partido integrante do Centrão. Isso, somado ao seu perfil conciliador, tornaria sua gestão bem tranquila, não? Nada disso.

Sem liderança sobre seus pares e quase um refém forças políticas variadas, o presidente da Câmara peca talvez no único ponto em que não se pode errar na política: é vacilante, dúbio e, pior, vem construindo uma imagem de alguém oportunista.

Há pouco tempo, houve a aprovação pela Câmara, em regime de urgência, de um projeto de lei cujo objetivo é proibir as companhias aéreas de cobrarem pela bagagem de mão. Além de claramente não haver urgência nenhuma na iniciativa, é algo de legalidade duvidosa, eis que se trata de situação típica de mercado. E as digitais de Motta surgiram por todo o projeto, especialmente a questão da urgência.

O deputado paraibano teve a sua candidatura afiançada por Arthur Lira e Ciro Nogueira e a impressão que se tem, neste momento, é de serem os seus padrinhos os reais detentores do poder na casa dos deputados federais, tornando-o um simples apêndice num tabuleiro de poder muito maior, onde ele ou não é considerado ou se movimenta mal.

Também parece ter faltado pulso à Motta no episódio da chamada “PEC da Blindagem”, cuja concepção era toda voltada a isentar parlamentares de investigações e ações judiciais.

Na mesma linha, não se posicionou de maneira firme ante as denúncias, comprovadas, de desvio de emendas parlamentares, pulverizando – voluntária ou involuntariamente, pouco importa no contexto – a publicidade, a transparência e mesmo o espírito cívico.

O figurino de presidente da Câmara ficou grande em Hugo Motta. Que tipo de alfaiate, contudo, poderia fazer um eventual ajuste neste traje?

De todo modo, o poder não aceita vácuo. E, como dissemos acima, justamente por não aceitar o vazio, o poder se ressente quando os que o exercem hesitam em fazê-lo. Motta, ao menos até agora, realmente parece estar perdido, tateando no escuro em busca de uma marca para a sua gestão.