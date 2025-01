BG/ BI Acidente de trânsito ainda é um tema pouco debatido

Um tema pouco debatido, e veiculado, de modo suficiente na imprensa em geral, é o dos acidentes automobilísticos em estradas brasileiras. Nós acostumamos com índices altíssimos de acidentes, muitos deles fatais

Para a junção de Natal + Réveillon de 2024/2025, o número de acidentes em rodovias federais diminuiu para 1.023, uma queda de 9,8% em comparação com a operação anterior, 2023, que contabilizou 1.134 incidentes.

Houve também uma expressiva redução nas mortes, de 86 para 70, representando uma diminuição de 18,6% nos óbitos. Toda redução de acidentes, danos, ferimentos e mortes, deve ser comemorada, contudo, o Brasil precisa melhorar muito neste campo.

Para 2023, o país ocupava o terceiro lugar no ranking dos acidentes automobilísticos, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), atrás apenas de Índia e China que, no entanto, têm uma população quase 8 (oito) vezes maior do que a nossa.

Como em outros tantos países do mundo, a bebida alcoólica, quando se mostra presente no ato de dirigir, revela-se como algo frequentemente fatal. No entanto, ao menos no caso do Brasil, a imprudência vem à frente de todos os demais motivos causadores de acidente. Somos notabilizados como motoristas que não gostam de respeitar as regras de trânsito e que levam a ideia do "jeitinho" para as ruas, avenidas, praças e estradas. E isso parece gerar um orgulho não revelado, na linha do "ninguém manda em mim".

Quando o vôo da então Tam que vinha de Porto Alegre para São Paulo caiu ao final da pista do aeroporto de Congonhas, morreram instantemente 199 pessoas. A comoção foi enorme, a tristeza profunda. No entanto, neste mais recente fim de ano, 70 pessoas morreram nas estradas federais no país e nada, ou muito pouco, é comentado sobre isso. Precisamos "mudar a chave" neste campo e começar a tratar do tema com a seriedade e gravidade que ele merece.

Para ler mais textos meus e de outros pesquisadores, acesse www.institutoconviccao.com.br