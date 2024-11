ALLISON ROBBERT Lembremos que Trump já foi presidente (2016-2020) e agiu exatamente assim





Com muitos problemas para equacionar, em especial no campo econômico, Trump, presidente eleito dos EUA e que toma posse em janeiro de 2025, por certo terá que "mostrar a que veio", mas não se sabe bem quais medidas serão reais e quais outras ficarão no campo puramente teórico.

Numa postura que mescla aspectos econômicos com aspectos sociais, Trump diz que vai taxar todos os produtos do México e Canadá em 25% no primeiro dia de mandato. Em relação ao Canadá os EUA não tem grandes problemas sociais. Canadenses querendo mudar-se para os EUA pode até existir, mas o fluxo é pequeno. Já o México...

Assim, o presidente eleito dos EUA afirmou que tarifas serão mantidas até que os países vizinhos tomem medidas rigorosas contra o tráfico de drogas e o fluxo de imigrantes, num claro recado direto ao México, cuja realidade social exibe as duas questões: imigração e narcotráfico.

Outras medidas, como construir um muro em toda a fronteira México-EUA, parece algo mais midiático do que palpável. Além dos custos elevadíssimos com tal obra, a ideia de obrigar os mexicanos a custear sua realização não parece nem um pouco factível.

Outras medidas virão, e outras tantas bravatas e medidas bombásticas cuja existência ficará limitada ao campo das ideias também. Lembremos que Trump já foi presidente (2016-2020) e agiu exatamente assim. Não há razões diferentes no momento que autorizem a conclusão de que ele mudou neste aspecto.

