Os baby boomers -- composta por pessoas nascidas entre 1946 e 1964 -- são a geração mais rica que já existiu, graças à moradia acessível e aos fortes mercados de ações que proporcionaram grandes retornos sobre as economias .

A geração millennial , por outro lado, tem sido a “maior perdedora” na corrida pela riqueza, em consequência das crises consecutivas, revela o Relatório de Riqueza Global 2024 da empresa Allianz. Os millennials, também conhecidos como geração Y ou geração do milênio, são as pessoas nascidas entre 1980 e 2003.

Os millennials poupam desde a crise financeira de 2008, a pandemia da COVID e um período de inflação alta, tornando sua caminhada no campo do aumento de renda e patrimônio muito mais difícil do que a observada em relação aos boomers.

Um boomer americano nascido em 1960, por exemplo, com uma taxa de poupança anual de 10% durante 40 anos, terá gerado uma poupança vitalícia de mais de 850% de sua renda disponível. Enquanto isso, um americano da Geração X que tenha poupado nos mesmos níveis terá agora uma fortuna no valor de 606% de sua renda disponível, com uma taxa de retorno anual de 6,7%.

Geração Z

A Geração Z -- composta por pessoas nascidas entre 1994/95 e 2007/10 -- se sai melhor do que os representantes da geração millennial, mas não tão bem como a geração mais velha dos boomers que, de fato, parece ter sido a que mais enriqueceu dentre as três analisadas.

De todo modo, a geração boomer está envelhecendo e seu patrimônio está sendo transferido às gerações seguintes, especialmente os millennials . Mas também os Z's podem enriquecer, graças, especialmente, aos seus próprios empreendimentos e melhores condições econômicas.

