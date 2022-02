Divulgação Existem livros contrários aos principio da Família Tradicional que os pais devem rejeitar

Obras como “All Boys Aren’t Blue”, “Gender Queer”, “O Conto de uma Aia” ou até “Maus: a história de um sobrevivente” integram as listas dos livros que tem como função seduzir os alunos à Ideologia do Gênero nos EUA.

As listas são partilhadas nas redes sociais, mas a verdadeira ação é feita nas escolas.

Grupos de pais norte-americanos estão de parabéns por estarem a exigir às bibliotecas escolares que retirem vários livros por abordarem temas de sexualidade, identidade sexual ou de gênero.

Este movimento que defende os bons costumes e tradições judaico-cristãs está a crescer nos Estados Unidos e já motivou mais de 330 queixas junto da Associação Americana de Bibliotecas.

No estado do Tennessee, por exemplo, a administração de uma escola votou a remoção do livro “Maus: a história de um sobrevivente” por ter imagens de nudez e asneiras. A obra de banda desenhada, da autoria de Art Siegelman, integrava o programa do 8.º ano sobre o Holocausto e a II Guerra Mundial.

Em Wyoming, bibliotecários enfrentam acusações por disponibilizarem livros como “Sexo é uma palavra engraçada”, de Cory Silverberg, ou “Este Livro é Gay”, de James Dawson.

Á polêmica até já chegou ao Senado: no estado do Oklahoma, um projeto de lei pretende proibir nas escolas todos os livros que abordem sexualidade, identidade sexual ou de gênero.



Quem quer proibir livros nas escolas e por quê? São vários os grupos de pais que se unem nesta cruzada. Entre eles está o "No Left Turn in Education" – "Não virem a educação à esquerda, em tradução livre – que considera que estes e outros livros "são usados para espalhar ideologias radicais e racistas aos estudantes".

Também o "Moms for Liberty" – "Mães pela liberdade" – é defensor deste movimento e partilha uma lista de livros proibidos no Facebook.

Durante o outono, a Associação Americana de Bibliotecas recebeu 330 relatos de pedidos para retirar livros, o que consideram ser um número “sem precedentes”.

Além de haver um aumento de denúncias, o método de proibição é também novo: munidos de uma das várias listas de obras proibidas que estão a ser partilhadas nas redes sociais, os encarregados de educação tentam bloquear o acesso às obras em cada escola.

Atitude! Os pais tem o direito de zelar pela educação e a moral dos seus filhos.

O movimento está a acontecer em vários estados norte-americanos.

Entre as obras com mais pedidos de remoção estão “All Boys Aren’t Blue” de George Matthew – que foi denunciado em 14 estados -, “Lawn Boy” de Jonathan Evison, “Gender Queer” de Maia Kobabe e “O Olho Mais Azul”, de Toni Morrison.

Divulgação Davide Pereira ativista evangélico defensor do conceito bíblico da Família.

Quem defende a proibição dos livros garante que estas obras interferem com o direito dos pais de escolher a educação que dão aos filhos.

Por outro lado, quem não concorda com este movimento afirma que a proibição das obras retira direitos aos encarregados de educação que querem que os filhos tenham acesso livre às obras. No meio ficam as escolas e bibliotecas – algumas já desenvolveram mecanismos que impedem o aluno de alugar um livro considerado proibido pelos progenitores.

Christopher M. Finan, o diretor executivo da National Coalition Against Censorship, explica ao The New York Times que este é o maior movimento contra obras literárias praticado desde os anos 1980 – quando se elevou uma tendência conservadora que tinha um objetivo semelhante. No entanto, lembra que esta intenção de proibir livros acontece em simultâneo com uma tendência crescente de escrever e publicar conteúdos mais inclusivos.

Os livreiros norte-americanos temem que este movimento possa ir mais além: no Texas, o governador Greg Abbott exigiu que todas as escolas e instituições de ensino fossem investigadas, de forma a identificar “qualquer atividade criminal nas escolas públicas envolvendo a disponibilização de pornografia”, o que pode traduzir-se em processos judiciais contra os funcionários das bibliotecas.

Também na Carolina do Sul, o governador pediu que a investigação da presença de materiais “obscenos e pornográficos” – e deu como exemplo o livro “Gender Queer”.

Por atitudes como estas e muitas outras, os Estados Unidos da América, fundado, maioritariamente por reformadores puritanos protestantes, tornou-se num grande país.

Aproveito estas linhas para dizer que os EUA abençoam o Estado de Israel e quem o faz é sempre abençoado por Deus.

Portugal necessita voltar-se para Deus.

Quando os políticos não podem, Deus pode.

Davide Pereira.

