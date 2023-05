Alessandro Dantas/ PT no Senado O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou em cena para negociar com os EUA a prisão do blogueiro Allan dos Santos. Embora tenha um mandado aberto, o bolsonarista vive tranquilamente nos EUA e sequer teve seu nome inserido na lista vermelha da Interpol. Para fazê-lo ser extraditado de volta, o ministério da Justiça e o das Relações Internacionais iniciaram negociações com o governo estrangeiro.

À coluna um membro do primeiro escalão do ministério da Justiça confirmou as negociações. "A situação é delicada e ainda tratada com cautela. Tivemos boa recepção nos primeiros contatos, mas há muito o que avançar", revelou. Segundo a mesma fonte, Allan dos Santos conseguiu uma espécie de salvo conduto para viver nos EUA por conta da legislação de lá, em que os estados possuem grande autonomia. "Ele é protegido por importantes membros do partido Republicano".

As conversas entre os dois países começaram quando o governo americano solicitou ao brasileiro a possibilidade de extraditar criminosos que vivem no Brasil e que precisariam cumprir pena lá. "O governo Lula decidiu optar pela reciprocidade e afirmou que irá colaborar com o procedimento, desde que ocorra o mesmo no caso", conta um membro das relações internacionais.

Allan dos Santos está, inclusive, com o passaporte cancelado e só conseguiria se deslocar para outros países caso falsificasse algum documento. Mesmo assim, até o momento a Polícia Federal não conseguiu autorização para trazê-lo de volta. "A forma como o governo americano tratou esse assunto é inaceitável e um desrespeito à soberania nacional", revelou um membro do governo Lula.

Como as negociações estão em fase amistosa, a expectativa é de que o primeiro sinal do governo americano seja influenciar a Interpol para a inclusão de Allan no hall dos criminosos procurados. Em seguida, o próximo passo seria sua prisão para, aí sim, marcar a data de extradição. Por outro lado, o cuidado é grande porque teme-se que o blogueiro lance mão da denúncia de crime contra os direitos humanos.

"Nos EUA, o temor é que ele diga que o governo americano está ajudando um regime totalitário a prender um jornalista, por isso agem com cautela", afirmou um parlamentar ouvido pela coluna e que está envolvido nas negociações. "Por mais que ninguém acredite que o governo Lula seja uma ditatura, pode não pegar bem nem para o Brasil e muito menos para os EUA'.

A expectativa é de que as negociações avancem nas próximas semanas e que haja algum tipo de novidade. A coluna ouviu de mais de uma pessoa dentro do Planalto que o governo está empenhado em resolver a questão e colocar um ponto final na situação. "Allan dos Santos precisa ser um exemplo. O Brasil não pode e não vai aceitar que criminosos atentem contra a democracia", finalizou.