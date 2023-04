Montagem Bolsonaro cogita enfrentar Lula na internet

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está cogitando enfrentar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na internet. Ele tem dito a pessoas próximas que seria interessante travar um embate com o adversário político nas lives semanais. A ideia, ainda embrionária, é de voltar com suas transmissões ao vivo todas as semanas e remarcar para o mesmo dia e horário que o atual mandatário do país.

Pessoas próximas a Bolsonaro confirmaram à coluna que existe essa projeção sendo cogitada. A sugetão, inclusive, teria partido de Carlos Bolsonaro (Republicanos), em contato com o pai depois que ele voltou ao Brasil. O líder do PL considerou o plano interessante e já se aconselhou com seu núcleo mais íntimo, inclusive com Valdemar da Costa Neto.

A sugestão, porém, ainda não é unânime e sofre resistências dentro do partido. A princípio porque o PL acredita que um embate seja mais prejudicial ao ex-presidente que ao atual. Um líder da legenda contou à coluna que uma concorrência desse porte é contraproducente. "A maior parte dos veículos de comunicação vai repercutir as falas do Lula por ser o presidente. Um risco muito grande", conta.

Bolsonaristas mais convictos discordam. Para eles, Bolsonaro consegue repercutir em sites de direita e nas redes sociais, o que equilibraria a narrativa do discurso. Além disso, os mais animados pensam que o ex-presidente daria muito mais audiência que Lula. "As lives do Bolsonaro sempre foram um sucesso, a gente mostrar para o mundo que ele continua mais forte que o inimigo é fundamental", escreveu um deputado radical num grupo de mensagens.

Por conta das divergências e como é o PL quem vai bancar toda a estrutura para as transmissões ainda não há nenhuma definição. O que parece unânime, porém, é que Bolsonaro precisa voltar o mais rápido possível com as lives. "Elas são tão importantes que até o Lula decidiu copiar. Se é boa, por que vamos deixar o inimigo fazendo e não vamos fazer?", comentou um dos líderes do partido.

Já Bolsonaro afirmou que não se importa de retomar as transmissões ao vivo. Até porque, ele quer ter voz própria para se defender nos processos que está enfrentando na Polícia Federal. O que ele já disse, porém, é para não esperar um político calmo. "Se ele falar, vai ser no mesmo estilo de sempre, atacando adversários. É disso que o povo gosta", garantiu um deputado.