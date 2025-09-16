Gerada por IA Match

A tecnologia hoje em dia atrai milhares de pessoas em razão das facilidades e recursos inimagináveis há pouco tempo. Produções cinematográficas que criavam cidades completamente controladas por sistemas inteligentes deixaram de ser ideias futuristas. Focando nas ferramentas de monitoramento que blindam e dão suporte aos órgãos policiais nas cidades, três sistemas são cruciais para o aumento na sensação de segurança municipal e dão suporte ao policiamento preventivo.

No topo da parada de sucesso está o conceito de Muralha Digital, a instalação de radares capazes de realizar as leituras de placas dos veículos e após rápida pesquisa nos bancos de dados, emitir alertas para as viaturas nos casos constatados de registros policiais (furtos, roubos e demais alertas). Em segundo lugar temos os softwares agregados aos sistemas de câmeras de monitoramento, devidamente abastecidos de algoritmos eficientes, capazes de gerar alarmes eficientes para os acionamentos dos recursos policiais. O terceiro equipamento, galgando fama na cidade de São Paulo, é o reconhecimento facial. Este último vem despertando interesse e capital político, pois demonstrou números impactantes na localização de foragidos em curto período. Até aqui parece que estamos a um passo de vencer o crime nas cidades, mas, muita calma nessa hora, a distância entre o discurso e a eficiência pode ser tão grande quanto os números da violência em nosso país.

Todas ferramentas tecnológicas citadas dependem de três fatores essenciais para serem eficientes: equipamentos adequados (hardwares), acesso à banco de dados com qualidade e estrutura policial responsiva. O primeiro fator, em terra de recursos públicos inesgotáveis (tesouro e emendas) não tem sido dificuldade para sua aquisição. O segundo fator, o mais discutível, revela grandes dificuldades para a obtenção dos acessos, produção com qualidade e afastamento das vaidades nos diversos entes da federação. Não há como obter um percentual de Match (combinação) aceitável no sistema de reconhecimento facial utilizando um banco de dados fotográficos de baixa qualidade e sem atualização. O terceiro fator, a disponibilidade de recursos policiais para atenderem os alarmes gerados, fará com que a segurança pública seja realmente debatida em nosso grandioso país.

Gestores que gastarem recursos públicos em sistemas onde os alarmes não serão processados em razão de falta de efetivo policial, uma vez que, diversas cidades não possuem guardas municipais e o efetivo da polícia militar é ínfimo, terão adotado discurso carente de resultado. Prevenção é efetiva quando aliada à resultado, caso contrário, cai em descrédito. Segurança pública não pode ser tratada por amadores!