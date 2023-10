Reprodução O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay





Quando eu morava no interior de Minas Gerais e passava todas as férias na

roça, uma das maiores alegrias era tocar o gado pelas estradas. Ao chegar

perto de um riacho, notava que o cavalo sempre começava a galopar para

chegar logo na água. Eu achava que era a sede que dava o impulso da

corrida. Um dia, meu velho pai, boiadeiro experiente, ensinou-me: “filho, ele

corre para ser o primeiro a chegar na água, quem chega primeiro bebe

água limpa”. E a vida foi me mostrando que essa é uma máxima que

funciona em várias ocasiões.

Recentemente, algumas pessoas que viviam no entorno dos bolsonaristas

me procuraram. Recebi recados de que alguns sentem forte impulsão de

falar e entregar os incontáveis crimes que presenciaram. Sempre me neguei

a conversar, pois nunca trabalhei com delação.

A Operação Lava Jato , coordenada pelo ex-juiz Sérgio Moro e seus

procuradores adestrados, estuprou o instituto da colaboração premiada.

Inverteram toda a lógica dos acordos no processo penal e usaram a prisão

como maneira de constranger as pessoas, praticamente obrigando-as a

delatar. Uma verdadeira tortura institucionalizada. Um crime. Uma covardia

sob a proteção do Estado.

Há um tempo, fui abordado pelo ex-deputado Tony Garcia, que relatou ter

muito a entregar sobre o que sofreu com o ex-magistrado Sérgio Moro e os

membros da força-tarefa. Mais uma vez, não quis atendê-lo. Mandei uma

mensagem no sentido de que, se ele tivesse provas, deveria levar adiante,

pois prestaria um serviço à nação. Passei a acompanhar, de longe, a

movimentação do empresário e ex-parlamentar. O que tem surgido de

evidências é estarrecedor. Eu julguei que já havia visto tudo em 42 anos de

advocacia e em nove anos de Operação Lava Jato. Mas o bando de Curitiba

sempre tem a capacidade de nos surpreender.

A excelente jornalista Daniela Lima trouxe à tona uma história que seria

cômica, se não fosse trágica. Ela teve acesso a documentos que foram

apresentados ao ministro Dias Toffoli, no Supremo Tribunal , nos quais

constam que Moro teria enumerado 30 tarefas a Tony Garcia como requisito

para que o empresário tivesse aceito um acordo de delação premiada. Até o

presente momento, isso estava em sigilo. É algo teratológico! Talvez, quem

não tenha formação jurídica tenha dificuldade de entender o escândalo que

está aflorando. Com provas. É a mais completa inversão do que se pode

imaginar em uma delação. Um escárnio, um escândalo.





O acordo, firmado em 2004, numa investigação anterior à Lava Jato, teve o

sigilo revogado pelo juiz Eduardo Appio, o que pode ser um dos motivos do

estranho, injurídico e imoral afastamento sumário do magistrado da 13ª

Vara Federal de Curitiba , por ordem do Tribunal Regional Federal da 4ª

Região. O medo de aparecerem verdades ocultas parece ter movido

montanhas na Justiça Federal de Curitiba e no Tribunal Federal.

O ex-deputado Tony Garcia relata que foi usado como agente infiltrado de

Sérgio Moro. Disse que vivia com a faca no pescoço e que agia na

ilegalidade por ordem do então juiz. Na versão documentada pelo então

delator, Moro investigava ilegalmente, sem competência para tal,

desembargadores, juízes e ministros do Superior Tribunal de Justiça,

inclusive usando grampos não autorizados. Menciona, ainda, que existem

muitos documentos no depósito da 13ª Vara Federal de Curitiba que

provariam as missões ilegais e outras falcatruas.

A mesma Vara que foi ocupada por Eduardo Appio. Talvez, agora, se entenda

mais sobre o seu afastamento sumário, em clara afronta à ampla defesa e

ao contraditório. O juiz estava abrindo os porões da 13ª Vara e os

esqueletos começaram uma dança macabra que poderia atingir muitos

poderosos.

O enredo é assustador, passa por chantagem, cuecas em festas, vídeos

constrangedores, grampos ilegais, escolha criminosa de alvos e

direcionamento de acusações. Enfim, um show de horrores. É de

conhecimento geral, de quem acompanhou a Lava Jato, que existem ainda

muitas gravações na 13ª Vara Federal de Curitiba cujos sigilos não foram

levantados. O então juiz titular, Dr. Appio, ousou começar a colocar luz na

podridão e na escuridão. Foi logo afastado, sumariamente. Já passa da hora

de retorná-lo à 13ª Vara e esperar que a luz do sol entre forte e exponha o

que teimam em manter escondido.

No desespero, o ex-juiz Moro, agora, ataca a imprensa que o criou e fez dele

um semideus. Insulta o seu ex-companheiro de jornada, o delator, e

esbraveja que os fatos são de 2004 e 2005, quase 20 anos atrás - talvez

insinuando que seus crimes estariam prescritos -, mas não consegue

enfrentar as provas apresentadas. É bom que esses fatos sejam levados a

uma investigação séria e aprofundada. O Supremo já decidiu que essa

turma corrompeu o sistema de Justiça. É hora de responsabilizar quem

instrumentalizou o Judiciário e o Ministério Público Federal.

E, para aqueles que me procuraram sobre os desatinos bolsonaristas, eu

continuo sem atendê-los, mas lembro a todos que quem chega primeiro

bebe água limpa e, pelo visto, vem uma boiada por aí. Como nos ensinou o

mestre Mário Quintana: “O passado não reconhece o seu lugar, está sempre

presente”.