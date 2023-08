Reprodução O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay

Um erro histórico marcou a história recente do Brasil. Depois da cruel e sádica Ditadura, que durou 21 anos, o país optou por uma abertura lenta e gradual e por uma anistia irrestrita e irresponsável. Os torturadores, os assassinos e os carrascos foram poupados como se não tivessem responsabilidade na barbárie. Um acordo macabro permitiu que esses traidores da pátria continuassem entre nós, até com direito a fazer apologia à tortura e ao torturador, como fez Bolsonaro no plenário da Câmara, ao votar pelo impeachment da ex-presidente Dilma. A vida não perdoa certos erros e cobra dos omissos e dos covardes.

O resultado do não enfrentamento dos abusos militares, no momento da redemocratização, foi o empoderamento do que existe de pior nas Forças Armadas brasileiras. A eleição de Bolsonaro e do seu bando é fruto desse erro histórico. Até mesmo uma subleitura vulgar e chula do artigo 142 da Constituição foi encomendada a juristas submissos, na tentativa de sustentar que as Forças Armadas seriam tutoras da nação. O país amargou quatro anos de atraso e bestialidade em um governo infestado de militares que botaram, de novo, a cabeça de fora em busca de poder.

Agora, ao que parece, a história se repete como farsa. Em 8 de janeiro, dia da infâmia, o mundo acompanhou, perplexo, uma tentativa de golpe militar com a ocupação violenta das sedes dos Três Poderes. A sociedade reagiu, especialmente o Poder Judiciário, e, provavelmente, sairemos mais fortalecidos pelo repúdio aos golpistas e aos terroristas. Foram presos mais de mil participantes da tentativa de derrubar o governo legitimamente eleito. Mas, depois de quase 8 meses de investigação, o máximo que a apuração chegou foi a um major e a um general da reserva.

Uma pesquisa recente demonstra que a popularidade dos militares está em declínio. E, ao que tudo indica, a aprovação caiu entre os bolsonaristas decepcionados por não ter sido completado o golpe militar. Ou seja, houve uma frustração entre os fascistas por não terem as Forças Armadas apoiado o Bolsonaro na sua sanha golpista.

Escrevo, há anos, que a falta de prestígio do ex-presidente era nossa segurança para impedir um regime de exceção, sonhado por ele e por seu bando. Mas é necessário aprender com a história recente. Precisamos passar o país a limpo. Com todo respeito que devemos a nós próprios, vamos tentar entender que os militares, via de regra, respeitam regras. Seguindo a hierarquia, soldados, militares, voltem às casernas, de onde nunca deveriam ter saído!

Lembro-me de Cecília Meireles, no poema "Música":

“Noite perdida,

não te lamento:

embarco a vida.

no pensamento

busco a alvorada

do sonho isento,

puro e sem nada,

-rosa encarnada,

intacta, ao vento.

Noite perdida,

noite encontrada,

morta, vivida…”

Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay