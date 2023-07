Reprodução O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay

O Brasil está caindo pelas tabelas depois da onda fascista que assolou o país. Realmente esse bando não tem limites. Saíram do armário e se posicionaram com força nos mais inimagináveis quadrantes. Em um evento do PL, a ex-primeira dama pediu para uma deputada federal bolsonarista tirar a prótese ocular e guardou-a em seu bolso na frente das pessoas. Paralelamente, o “pastor” Deltan gabou-se de ter tido mais dinheiro depositado em sua conta em razão de uma crítica — correta e justa — do ministro Gilmar, que demonstrava que o ex-procurador estava ganhando dinheiro abusando da fé das pessoas. E que ele deveria abrir uma igreja. O clima é de terra arrasada. Sem escrúpulo e sem ética, os bolsonaristas se lambuzam com ações escatológicas. É um festival de horror.

Ao que parece, esses seres estranhos se acostumaram às bizarrices. Como se fundaram em fake news, ao que tudo indica, eles próprios se sentem numa realidade paralela. Eles são as fake news. Não existem limitações para as mentiras que criam e que vivem. Cada vez mais, vão despencando de podres. Seja na continuada e atrevida agressão à família do ministro Alexandre, seja na inusitada estratégia de defesa dos que estão presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro.

As informações são de cair o queixo, pois muitos dos presos ainda se sentem valentes e soldados do Bolsonaro. Dá pena. Ele já os abandonou há tempos, cuida, agora, apenas de tentar não ser preso. Alguns ainda acreditam que ele manda no Brasil, que a terra é plana e que eles voltarão aos braços dos golpistas como heróis. Como as famílias não se vacinaram, muitos deles não recebem visitas. Vivem em um mundo paralelo. E, talvez, não tenham a dimensão de que vão ser condenados a mais de 10 anos de cadeia em regime fechado. Atentaram contra a Democracia. Ousaram tentar instalar uma Ditadura. O que esses gajos esperam?

Assusta o legado bolsonarista depois dos quatro anos de governo. É importante que o país enfrente esse mundo virtual. Eles se acostumaram com inverdades e assumiram um mundo paralelo. Eles são a mentira encarnada. O tal Deltan rasgou a fantasia. Como não é mais procurador, e nem deputado, assumiu ser um dinheirista. Um homem do PIX. Como bem salientou o ministro Gilmar, eu já havia escrito antes, vai fundar uma igreja e seguir o caminho do deus dele. Tem cada deus nesse mundo que assusta.

Já é chegada a hora de voltar a uma normalidade. Sem que esses seres estranhos continuem a assombrar o país. Nós todos merecemos um Brasil mais tranquilo, longe do mundo falso e bizarro criado pelos bolsonaristas. Basta acreditar que a terra é redonda e que a seriedade e a solidariedade são os valores que vão continuar a vingar. Depende de nós.

Como nos ensinou Cecília Meireles:

“A primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba seu nome, nem acredite no calendário, nem possua jardim para recebê-la.”

