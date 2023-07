Reprodução O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay

É difícil ser humano no mundo cruel em que vivemos. A tentativa de viver com dignidade à dor de quem pensa entender as dificuldades do preconceito é, se levada a sério, um impeditivo real para ser feliz com inteireza intelectual. Somos todos esfinges a fingir que levamos a vida a sério. Como ser realmente inteiro e íntegro nessa vida estranha e, no mínimo, confusa e falsa, quase hipócrita. Ao ler e ver o livro Translúcida, do fotógrafo e ministro do Superior Tribunal de Justiça Sebastião Reis, da Editora Amanuense, pude sentir aquilo que sabia, mas escondia de mim, por covardia, talvez.

A leitura é um soco no estômago. Fotos sensíveis, tiradas por um juiz criminal, com a cumplicidade amorosa, das presas trans em um Centro de Detenção. Cada imagem — que não precisaria de legenda e fala por si própria, por ser captada por uma lente que expôs o demasiadamente humano de todas as meninas —, foi emoldurada por reflexões de diferentes atores no mundo de máscaras. Cada um de nós se escondeu na foto escolhida, ou se revelou. As fotografias fazem um recorte da vida na prisão das mulheres trans que impressionam. São libertárias e belas, mas sabemos que as retratadas continuam presas não só ao destino, mas à crueza do cárcere.

O mundo trans já sofre as odiosas pressões e covardias pelo preconceito generalizado. Imagine a realidade dentro do sistema penitenciário. É assustador e deprimente. Mas o livro é libertador. Não pelo que permite criar sobre qualquer expectativa de melhoria de um sistema falido, independentemente de trans. A questão carcerária no Brasil é uma vergonha para a direita fascista e para a esquerda punitivista. Um horror. O grande mérito do livro é ser libertador, não pelos textos, mas pelas imagens fotográficas que extrapolam os limites das celas e que nos libertam. Vão muito além da dureza do cárcere. São falsas, por não tirarem de lá aquelas mulheres tristes e presas; mas são igualmente reais por permitirem que elas sejam catapultadas daquelas celas horríveis.

Embora elas continuem presas numa cadeia desumana e cruel, depois que fechamos o livro e seguimos em frente com o natural esquecer das vidas delas no cárcere, de certa forma, a gente dá liberdade a elas que, na visão do juiz fotógrafo, mostra uma leveza real além da dor.

A questão carcerária brasileira fez, de cada um de nós, uma pessoa menor e hipócrita. Nenhum governo teve a seriedade, e um pingo de dignidade, de tratar o drama dos presídios. A esquerda é, talvez, mais idiota e cruel, pois a direita sempre assumiu que o tratamento deve mesmo ser desumano. Somos todos cúmplices de uma barbárie diária. Esse livro de fotografias e de textos constrangidos e romanceados, mas, também, libertadores, pode servir para uma reflexão da nossa falência. Da nossa inaptidão para o humanismo. Um dos textos é meu, logo, penso ser uma crítica sincera. Apego-me ao grande Mia Couto, no poema "Versos do Prisioneiro — Última Carta do Preso ao Poeta":

“Durmo sem corpo

como um cão

que, em si mesmo,

inventa um travesseiro.

Enroscado como o feto

que adia o dia

e procura a luz

na raiz do próprio ventre.

Aqui se dorme como se vive:

com pouca pátria e muita insônia.

Dormirei tudo, sim,

quando valer a pena despertar.

No enquanto da espera,

me vou, por vezes, suicidando.

Nesses dias, não risco o tempo das paredes.

E é tanto o desejo de desviver

que já não me basta morrer.

A morte perdeu a validade,

de tanto nela me aconchegar.

A ausência que desejo

é a da viagem sem distância,

sombra sem teto nem parede.

Onde reine, não o silêncio,

mas a palavra emudecida.

Que eu sonho a morte

como o poeta quer o poema:

um falso morrer

de quem não quer viver em falso.”

Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay