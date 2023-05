Reprodução O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay

Eu venho da área rural. Nasci e fui criado na roça. Caipira mesmo, não produtor em grande escala. Mas tenho grandes amigos e clientes que vivem do campo. Durante os governos Lula, ouvia deles que a situação estava ótima e que nunca haviam sido tão contemplados com uma política como a que era implementada. Claro que sempre haverá reclamações, aqui e acolá, mas a regra era uma consciência dos acertos daquelas gestões.

Com o governo Bolsonaro, que tratou de liquidar a segurança e as estratégias em praticamente todas as áreas - cultura, educação, saúde, segurança, rural -, pudemos observar um enorme apoio de parte expressiva do agronegócio à figura escatológica do ex-Presidente. Porém, para muitos dos produtores com quem me relaciono, é impossível citar políticas reais de incentivo que justificariam esse suporte massivo. Essa é uma questão que merece reflexão pela sociedade e pelo governo.

Ouvi, de mais de um ruralista, uma análise preocupante: o que Bolsonaro fez foi eliminar qualquer política de proteção aos trabalhadores, à natureza, aos rios e ao campo. A promessa de “passar a boiada”, feita pelo ex-ministro Salles, foi a estratégia que encantou parte dos empresários que se sentiram à vontade para saquear o Estado. É importante observar o número crescente de situações análogas à de trabalho escravo que começa a ser desvendado a cada dia no atual governo.

Com o relaxamento das políticas de regulamentação daqueles setores, que contou com o apoio do fascismo, a barbárie tomou conta. Em relação aos três primeiros meses de 2022, houve um aumento de 124% de denúncias sobre trabalho escravo. Entre janeiro e 20 de março de 2023, o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 918 trabalhadores em condições semelhantes à escravidão. Se somarmos até os dias atuais, foram salvas mais de 1.200 pessoas só em 2023. Sem sombra de dúvidas, a fragilização das leis trabalhistas é uma das causas desse aumento. Além da política bolsonarista de “passar a boiada” para permitir a ocupação sem nenhum critério.

E não podemos desconsiderar que as próximas etapas da Operação que investiga o golpe de Estado frustrado de 8 de janeiro, devem chegar aos financiadores do fascismo. E, quase certamente, uma parcela, ainda que ínfima, do agronegócio estará contemplada com a força da lei para preservarmos o Estado democrático de direito. É um erro enorme generalizar, pois a maioria esmagadora dos produtores - pequeno, médio ou grande porte - é séria e faz do Brasil uma potência mundial. Mas parte dos representantes do “agrofascismo” sentiu-se poderosa com a ultra direita no Poder. E patrocinou a violência sob todas as formas, se lambuzou de atrasos que expuseram o Brasil na comunidade internacional.

É chegado o momento de colher os frutos de uma investigação séria e que salvou o país de uma Ditadura. Quem é do campo sabe que tem a hora de adubar, a de plantar e a de colher. Não se pode precipitar, mas também não se deve deixar passar o período certo. Com a tecnologia, hoje é possível ajudar e até mudar as intempéries do tempo e do clima. Mas estar de acordo com os ares democráticos e não lutar contra a natureza faz daquele que vive do agro, grande ou pequeno, um sujeito da história, e não um objeto da discórdia e do autoritarismo.

Lembrando-nos do imortal João Cabral de Melo Neto, em "Morte e Vida Severina":

“E se somos Severino iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina: que é a morte de que se morre de velhice antes dos trinta, de emboscada antes dos vinte, de fome um pouco por dia (de fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida).”

Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay