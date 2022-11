Reprodução undefined

O Brasil precisa deixar de girar em torno dos idiotas e dos seres escatológicos. Uma das grandes vantagens de vencer o fascismo e suas ideias de culto ao obscurantismo seria exatamente rir dessa mediocridade, seguir a vida no seu curso normal, sem precisar se preocupar, no dia a dia, com propostas que parecem ter saído de um almanaque de teratologias. Ocorre que, infelizmente, o bolsonarismo parece ter virado uma seita. O grau de ignorância não tem limites e, pela insistência no tempo e capilaridade, é preciso, sim, dar uma especial atenção a esse fenômeno que parecia risível.

Hoje, é fácil perceber que existe uma orquestração, coordenada e organizada, para usar esses estúpidos com o intuito de desestabilizar a democracia e as instituições. Resta saber quem está bancando esse jogo, quem financia a tentativa de rompimento institucional. Felizmente, os procuradores-gerais de Justiça de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo afirmaram, conforme consta na mídia, ter identificado os empresários que estão patrocinando o fechamento de rodovias.

Mais uma vez, é o Judiciário que se coloca como agente de estabilização democrática. No entanto, agora, há uma grande diferença, pois o Executivo está claramente fragilizado com a derrota nas urnas e o Legislativo já se move para o futuro governo, atraído pela força do poder. Mas não podemos desprezar o movimento planejado de afronta ao Estado Democrático de Direito.

O que temos visto país afora seria ridículo, se não fosse trágico. Uma insanidade coletiva, com provocações que assustam de tão bizarras. A ladainha contra o comunismo nos remete a uma época que julgávamos apagada, mas que os medíocres insistem em manter na pauta. É impossível qualquer diálogo com vozes que estão em outra dimensão. Não habitamos o mesmo mundo. Como estabelecer qualquer hipótese de negociação com quem vive em um espaço criado e alimentado por outros critérios, sem ética, sem conhecimento histórico, sem empatia, sem limites humanitários? É como se estivéssemos no meio de uma luta na qual vale tudo, com um adversário armado e usando todas as baixarias afrontosamente.

Mais do que nunca, é necessário discutir como enfrentar esses bárbaros. A ideia de pacificação com os insanos é uma afronta ao que ocorre no país. Se não os encararmos, dentro dos limites constitucionais e com absoluto respeito às normas estabelecidas, mas com vigor e intransigência, nós estaremos alimentando o monstro do fascismo, da violência, da ignorância. É urgente que façamos uma limpeza democrática. No tocante ao ordenamento jurídico, a prioridade é tirar todos os entulhos autoritários, limpar a legislação que pavimentou o atraso civilizatório. E agir de maneira pujante, retirando do mundo jurídico o arcabouço que sustenta a violência institucional. E tem que ser logo após a posse, enquanto o novo governo vive os tais 100 dias de lua de mel, pois o Congresso que assumirá é tão fraco quanto o que temos. A diferença é que, no sistema presidencialista, o presidente dita boa parte da pauta.

Eu, que sempre defendia a necessidade de ganhar as eleições no primeiro turno, reconheço que o segundo turno proporcionou uma chance histórica de um governo mais amplo. As forças democráticas se uniram em torno de um projeto comum: derrotar o fascismo e resgatar o país. Precisamos de um governo maior do que o PT, assim como o Lula é maior. E com toda sua visão de estadista, o novo presidente saberá comandar o país nesse caos. Mas uma proposta não pode estar à mesa: não podemos cair no canto fácil de não responsabilizarmos criminalmente o grupo que assaltou o país e dizimou os valores civilizatórios do povo brasileiro.

Se for para compor com a barbárie e perdoar as atrocidades, não terá valido a pena tudo o que sofremos, toda nossa luta, todo nosso esforço. O que resta de humanitário em cada um de nós exige respeito. Em nome dos quase 700 mil mortos na pandemia, dos 33 milhões de famélicos, dos negros que foram humilhados, das mulheres que foram estupradas na sua dignidade, dos periféricos que foram condenados à invisibilidade, enfim, de todos que têm o direito de exigir que não é hora de, mais uma vez, fazer um pacto com a elite perversa e não passar a história a limpo. Se formos pusilânimes, estaremos pavimentando a volta do fascismo ao poder daqui a 4 anos. E será para ficar.

Sempre lembrando Maya Angelou, no poema Ainda assim eu me levanto:

“Você pode me fuzilar com suas palavras, você pode me cortar com seus olhos, você pode me matar com seu ódio, mas ainda, como o ar, eu vou me levantar.”