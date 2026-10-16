Imagem gerada por I.A Keynes e o Futuro do Bem-Estar

John Maynard Keynes sempre se interessou pela busca de uma vida melhor para todos os cidadãos na sua obra. Lembrou que um país avança ou recua dependendo do nível da qualidade de vida da maioria da população.

A nossa confiança nas instituições não deve diminuir sob risco de enfraquecimento da democracia. A política está mais polarizada hoje e mais volúvel. Todos nós sentimos esse problema de uma insatisfação coletiva crescente.

As pessoas se sentem menos produtivas e menos úteis em razão da digitalização e da robotização em curso com a inteligência artificial. Keynes na época já especulou sobre temas como solidão, isolamento e a falta de contatos entre as pessoas.

Sempre lembrado pelo estado do bem estar social não deixou de lado as reflexões sobre a busca de uma vida melhor e em particular para as novas gerações. Lembrou que a corrida pelo crescimento econômico não é suficiente para a busca da felicidade.

Como filósofo da economia nunca esqueceu o livro de GE Moore sobre os princípios da Ética. Nessa obra se enfatiza que os maiores valores não são o dinheiro ou o poder , mas as relações sociais, familiares e a solidariedade social temas caros nas atuais discussões internacionais.