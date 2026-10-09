Imagem gerada por I.A Colagem Geopolítica da Guerra na Ucrânia

A invasão e a guerra na Ucrânia ultrapassaram cinco anos sem perspectivas de paz pelo menos a curto prazo. Para Putin a ideia de uma guerra breve desapareceu do horizonte político . Mas no momento não tem a intenção de negociar a paz pelo que parece atualmente. Moscou quer ver a Ucrânia dominada totalmente e fora da área de influência ocidental. Mas ninguém sabe qual é o real planejamento militar russo. Putin pode transformações a Ucrânia numa terra ocupada por longo tempo segundo o seu plano . Washington parece no momento não se interessar pelo assunto.

Mas ele terá de reajustar de tempos em tempos os seus planos táticos e também a sua estratégia global para esse conflito.Quando invadiu a Rússia cometeu erros táticos. O principal foi não ter feito um ataque concentrado de forças dividindo-se em diversas frentes com objetivos muitas vezes concorrentes. A definição militar que se forma agora e outra, uma guerra de atrito e desgaste por longo tempo.

Por ora , o atrito se impõe, e há relatos de forças russas tomando posições defensivas e cada vez mais em razão do apoio europeu a Kiev com grande fornecimento de armas, munições e treinamento sobretudo por parte da Alemanha que tem mais recursos.

Mas o tempo parece estar mais a favor de Putin que ampliou o seu poder interno nas últimas eleições legislativas e mudou a equação com as elites econômicas e com os oligarcas que o apoiam desde o início desse conflito. Enquanto isso as negociações diplomáticas permanecem em aberto mas lentas.

A Rússia ainda tem imensas reser de pessoal e armamentos ao contrário da Ucrânia que depende totalmente do apoio externo. Talvez este seja o atual cálculo de Moscou, uma guerra muito prolongada de desgaste e de atrito.

A Ucrânia não tem a mesma capacidade de reposição de forças e de munições. Putin pode eventualmente sustentar a sua posição apesar das sanções ocidentais contra a economia russa do gás e do petróleo graças ao uso das rotas marítimas do Ártico em colaboração com a China . O ocidente teme que esse impasse venha a fortalecer a Rússia. Há ainda a questão dos cerca de quatro milhões de refugiados fora os sete milhões de deslocados na Ucrânia.

A Alemanha já recebeu cerca de um milhão de refugiados da Ucrânia e Europa se encontra cada vez mais dividida sobre o apoio a Ucrânia. A OTAN também e reticente quanto a fechar o espaço aéreo. A China apoia a Rússia e não condena essa guerra fora dar muito apoio militar e político Putin. O preço das sanções econômicas para a Europa e alto e afeta a energia assim como os fertilizantes que já estão com os maiores preços da História o que atinge igualmente o agronegócio brasileiro.