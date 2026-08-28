Imagem gerada por I.A Leito Seco sob o Horizonte Urbano

Este tipo de discussão que é recorrente afeta os interesse de certas empresas e certos governos por medo de reduzir os lucros . O tempo para tomar as medidas ecológicas necessárias está se esgotando rapidamente. Em 1972 um relatório sobre os limites do crescimento já nos advertia para os perigos de um crescimento e consumo exagerados e o consequente colapso ambiental. Isso já está ocorrendo diariamente.

Este consumo sem limite de terras e de recursos naturais inclusive de energia está se tornando explosivo e mostrando o vínculo entre níveis galopantes de consumo e desastres ambientais crescentes como vemos hoje todos os dias. Há uma relação de causa e de efeito entre esse capitalismo selvagem e a destruição em curso. Os princípios democráticos raramente operam na esfera da produção em que as decisões são tomadas pelos que controlam o capital e promovem o consumo exagerado.

O objetivo da produção é maximizar e acumular lucros e não preservar a natureza . Na verdade nos tornamos refens dessa lógica insana. O capital prefere investir em combustíveis fósseis, navios de cruzeiro e jatinhos privados.

Há hoje um conflito entre essas duas visões de mundo que pode nos levar a um impasse total. Temos de buscar novos meios e modos na relação com a natureza inclusive o Brasil. A minoria rica , um por cento da população, não quer abrir mão da ostentação dessa riqueza.

O crescimento sem limites está entrando em choque com os recursos naturais finitos do planeta. Esta aprofundando a desigualdade social mundial com dois bilhões de pessoas vivendo na miséria. Limites a essa busca exagerada de lucros devem ser impostos pelos governos em benefício da maioria da população.