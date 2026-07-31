Imagem gerada por IA Barco Armado Diante do Navio Porta-Contêineres

O grupo rebelde Houthi, aliado do Irã no Iêmen, anunciou o fechamento do tráfego marítima no estreito de Bab Al-Mandeb, passagem de até quinze por cento do comércio mundial, que liga Europa e Ásia. Essa guerra já custou cerca de quarenta bilhões de dólares aos Estados Unidos e não tem perspectivas de parar a curto prazo. Esse novo bloqueio eleva a tensão na região e petroleiros sauditas tiveram de dar a meia volta recentemente para evitar ataques.

Especialistas afirmam que o custo do conflito para Washington será muito maior se levarmos em conta o aumento do preço dos combinar com a cotação do Brent beirando cem dólares o barra e a gasolina norte-americana voltando a ultrapassar os quatro dólares o galão.

Os últimos desdobramentos do conflito, com a abertura da frente envolvendo os Houthis no Iêmen, lançaram as tensões a um novo ponto geopolítico: o mar Vermelho e o canal de Suez afetando a economia do Egito. Dois petroleiros sauditas como disse , direcionados a China e a Índia, precisaram retornar para evitar o estreito fechado por ordem do Irã aos aliados iemenitas. O erro de avaliação por parte de Washington ao subestimar a capacidade de defesa, de resistência e de organização do Irã e de seus aliados explica a continuação dessa guerra sem infelizmente nenhuma esperança de paz no momento.

Os ataques norte-americanos não vão resolver o problema que vai afetar os resultados das eleições de novembro próximo. Caso perca Trump terá uma oposição maior com relação ao conflito. Nesse caso a sua segunda e última metade de mandato vai ser instável e plena de problemas internos ainda maiores dos que enfrenta atualmente.