Governo do Brasil/Reprodução









O fundo Amazônia já foi reativado e a Alemanha vai repassar um bilhão e meio de reais para o Brasil.

Se o descaso com a Amazônia no governo anterior relegou o Brasil a condição de pária internacional e anão diplomático na questão ambiental o país agora está de volta com a COP 30 em Belém nas discussões sobre mudanças climáticas e bioeconomia.

O compromisso da gestão do presidente Lula reafirmado este mês em Paris com o presidente Macron de redução do desmatamento avalizado pela França e Alemanha, marcam o nosso retorno a um protagonismo diplomático.

A proteção da natureza na Amazônia é tema de interesse mundial e com esses recursos poderíamos, por exemplo, socorrer os índios Yanomamis. Lula e Macron também discutiram a conclusão do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O Brasil assume a presidência do Mercosul em julho próximo.

O Brasil voltou a ter relevância internacional e o combate às mudanças climáticas é o primeiro ponto nessa agenda internacional. Os países desenvolvidos devem investir cerca de quinhentos bilhões de dólares anuais nos países mais pobres e o Brasil pode captar uma parte desses recursos.

Os exemplos da França e Alemanha podem ser seguidos por outras nações desenvolvidas como os países escandinavos. Os problemas ambientais não respeitam fronteiras e o mundo inteiro ganha com a cooperação internacional nesse caso. O Brasil tem de aproveitar suas vantagens comparativas e pode se tornar a primeira grande economia do mundo a capturar mais gases de efeito estufa do que emite recuperando o nosso protagonismo internacional.