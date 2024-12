Arquivo iG A social democracia está ofuscada por uma polarização radical





A performance do PSDB durante a última campanha eleitoral municipal mostrou a crise da social-democracia brasileira.

E não só brasileira, pois infelizmente o fenômeno tem características mundiais como é o caso do SPD alemão o mais antigo partido social democrático do mundo.

O PSDB outrora um pilar de uma política moderada e equilibrada, perdeu o seu protagonismo porque hoje a social-democracia está ofuscada por uma polarização radical que restringe os espaços para o diálogo e para a construção de consensos - elementos fundamentais para o avanço democrático.

Eleições

A reorganização política para as eleições de 2026 deveria considerar o resgate da social-democracia brasileira como uma proposta que no passado proporcionou grandes avanços, tanto em termos de desenvolvimento econômico quanto de inclusão social.

Para reforçar o centro e o centro-esquerda e combater a extrema-direita este projeto é importante dado o atual quadro político brasileiro. Também com o fim de reforçar o quadro das forças democráticas e vencer as eleições presidenciais de 2026.

Um retrocesso no processo democrático e no estado de direito faria com que o Brasil de novo se isolasse na comunidade internacional como foi no nosso passado recente.