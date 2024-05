ULBRA TV O desastre gaúcho e a política ambiental





A catástrofe ambiental gaúcha demonstra a importância de uma política nacional e internacional voltada para a construção de um futuro verde-digital, adaptada aos imperativos da sustentabilidade e da digitalização da sociedade moderna. Há hoje dois grandes desafios de nossa época: a mudança do clima, com as suas repercussões planetárias, e os riscos ligados à tecnologia desde o desemprego econômico em massa até a militarização da inteligência artificial.

Uma nova política externa do Brasil precisa estar alinhada ao ecossistema do nosso país de inovação para criar as condições de trabalho que permitam o soerguimento da indústria nacional. A negligência ambiental levou à tragédia gaúcha, visto que o desmatamento descontrolado ameaça não só a biodiversidade local, a disponibilidade de água e as comunidades que dela dependem, mas também o equilíbrio climático global.

Há tempos, os cientistas são unânimes em alertar que estamos nos aproximando do ponto de não retorno que, uma vez ultrapassado, desencadeará processos irreversíveis, comprometendo a capacidade de regeneração da flora e intensificando eventos climáticos extremos por todo o Brasil - como secas severas e inundações enormes, como vimos agora no Rio Grande do Sul, tragédias que poderiam ser mitigadas com políticas públicas ambientais mais robustas e conscientes.

Grandes projetos de infraestrutura, rodovias e barragens, por exemplo, continuam entre os maiores fatores que levam ao desmatamento. É preciso assumir que essas atividades não estão precedidas por estudos suficientes para uma tomada de decisão com base técnica - muitas vezes são definidas a partir de interesses políticos e de setores econômicos diretamente envolvidos - e que aprofundam o processo de desmatamento na região.

Foi o caso gaúcho, em que interesses políticos e empresariais se sobrepuseram às considerações ecológicas provocando essa imensa tragédia. Em um estado rico com boa qualidade na educação, saúde e serviços públicos em comparação com outras unidades da Federação mais pobres, ainda é mais grave tal descaso e irresponsabilidade com o meio ambiente.

Apesar das inúmeras e repetidas advertências de cidadãos, acadêmicos e cientistas o alerta foi ignorado com as consequências que vemos infelizmente todos esses dias na televisão. Até quando vamos ter de esperar para que o meio ambiente seja mais seriamente levado em consideração, com o fim de evitar tais tragédias climáticas?