Jcomp/Freepik Crescimento econômico mundial está desacelerado

A economia mundial corre o risco de ter uma década perdida até 2030 com o crescimento potencial mais baixo em trinta anos, como consequência da pandemia e da guerra na Ucrânia.

O declínio contínuo tem sérias implicações para a capacidade do mundo de enfrentar a crescente variedade de desafios de nosso tempo como pobreza persistente, rendas divergentes e mudanças climáticas.

Recente relatório do Banco Mundial tem como pano de fundo uma frágil economia global que ainda está se recuperando da guerra na Ucrânia e dos esforços de reabertura após três anos de pandemia.

A perspectiva pode piorar com declínios mais acentuados no crescimento potencial se a atual crise financeira desencadear uma recessão global.

O Banco Mundial estima que o crescimento médio da economia global entre 2022 e 2030 será de 2,2 por cento contra 2,6 por cento entre 2011-2021 e três e meio por cento na primeira década de 2000.

Este seria o limite de velocidade da economia mundial nos próximos anos.

No caso de países desenvolvidos o crescimento médio anual deve cair para 1,2 por cento de 1,4 por cento entre 2011-2022 contra 2,2 por cento na primeira década de 2000.

Entre os emergentes o crescimento médio anual de cair de seis por cento no início dos anos 2000 para 4 por cento nesta década.

Cerca de metade dessa desaceleração se deve a fatores demográficos de uma população em envelhecimento, como a queda no crescimento da população economicamente ativa e na participação na força de trabalho.

Muitas economias, inclusive a China, enfrentam crises demográficas e tentam reverter o quadro com políticas para estimular a natalidade ou elevar a idade de aposentadoria como França, Itália e Espanha.

A pandemia criou enormes incertezas para as empresas e baixou as taxas de crescimento dos investimentos no mundo para um média anual de 3,5 por cento, metade do nível das últimas duas décadas.

A guerra na Ucrânia também aumentou as incertezas e reduziu ainda mais o investimento especialmente na Europa.

Os principais motores do crescimento global nos últimos trinta anos perderam força e isso está fazendo com que a perspectiva de desenvolvimento para os próximos anos seja negativa. Essa queda no nível de desenvolvimento sustentável se deve a menos trabalho menos investimento e menos comércio se compararmos com os períodos de rápido crescimento econômico das décadas de 1990 e 2000.

É de se esperar que todos os motores tradicionais de crescimento como o comércio enfraqueçam nesta década. No entanto, aguarda -se um crescimento relativamente mais saudável no setor de serviços.

Apesar desse cenário negativo no momento, pode ser que haja uma reversão e que a velocidade de crescimento da economia global se eleve ainda que a janela para mudar o curso da economia esteja diminuindo mais rapidamente.

Estima-se que investimentos em capital físico e humano, especialmente para melhorar a produtividade, além de medidas para aumentar a oferta de mão de obra podem ter um impacto positivo de até 0,7 por cento no crescimento global da economia por ano no período entre 2022 e 2030.

Essas medidas precisam ser acompanhadas por políticas robustas do setor fiscal, monetário e financeiro. Elas também precisam de apoio da comunidade internacional.

As recentes fortes contrações na economia mundial terão efeitos mais duradouros e reduzirão as taxas de crescimento nesta década em um terço, na comparação com os primeiros dez anos deste século.

Além disso, os problemas no investimento em capital humano provocados pelos choques de saúde como a pandemia e o fechamento de escolas e perdas de aprendizado terão efeitos duradouros no crescimento potencial da economia mundial.