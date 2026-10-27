Divulgação Flávio Bolsonaro planejou fugir do Brasil para os EUA passando pela Argentina, de onde embarcou em um jatinho fretado com destino à Flórida





O candidato derrotado à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), se recusou a cumprir a ordem dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) na segunda-feira (26), de entregar em 24 horas, o seu passaporte à Polícia Federal (PF).

Em vez de cumpir a ordem do STF, ele teria preferido sair clandestinamente do país em direção à Argentina, de onde nesta madrugada, escaparia em um jatinho fretado rumo aos Estados Unidos.

Diante da fuga noticiada nesta terça-feira pela imprensa argentina, parlamentares do PT ingressaram no STF com o pedido de prisão preventiva de Flávio, solicitando ainda que a Interpol fosse comunicada da fuga para que fosse emitido um alerta vermelho.

A informação de que Flávio Bolsonaro havia saído do Brasil e se encontrava na Argentina foi dada pelo Infobae, um site de notícias argentino.

Segundo o Infobae, "o senador atravessou a fronteira até Misiones (na Argentina) com seu documento nacional de identidade."

"Na cidade de Porto Igauzú, ele embarcaria em um avião Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, de propriedade da empresa Baires Fly S.A.", em direção à Flórida (EUA).

Lavagem de dinheiro

O senador Flávio Bolsonaro é o filho mais velho de Jair Bolsonaro, que está preso por liderar a trama golpista.

Flávio é investigado no âmbito de um inquérito que apura suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.



