Instagram Ministra do TST Delaíde Arantes diz que momento é de "vigilância" e que sociedade deve participar dos atos em defesa da cidadania e da democracia





A ministra Delaíde Alves Miranda Arantes, presidente da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), aproveitou sessão do colegiado para defender a J ustiça do Trabalho e a própria democracia brasileira, que na sua opinião, estão ameaçadas, sob ataques e correndo riscos.

Delaíde Arantes lembrou que a Justiça trabalhista vem sendo atacada há 85 anos, desde 1941, mas que nada se comprara ao que acontece hoje, com propostas que prevêem sua extinção já tramitando na Câmara dos Deputados.

A magistrada disse ainda que o momento pede "vigilância" e que a sociedade deve participar dos atos democráticos em defesa da cidadania e da democracia, que estão ocorrendo nesta reta final das eleições.