Marcelo Camargo/Agência Brasil O presidente Lula voltou a desafiar o seu adversário na disputa eleitoral, Flávio Bolsonaro, ao disponibilizar formalmente o acesso às suas informações sigilosas perante o STF e a Justiça Eleitoral





Dois dias depois do debate presidencial na Band ocorrido no domingo (18), quando disse que abriria os seus sigilos bancário, fiscal e telefônico para colocar fim às especulações sobre sua honestidade, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriu a sua palavra nesta terça-feira (20).

Ele protocolou duas ações, uma no Supremo Tribunal Federal (STF) e outra no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), autorizando a divulgação dos seus dados financeiros e telefônicos e dos de seus familiares referentes aos últimos oito anos.

A abertura, no entanto, foi condicionada à apresentação de requerimento semelhante por parte de seu adversário na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro (PL), que também terá que incluir familiares e empresas.

Lula lançou o desafio ao seu oponente durante um momento tenso do debate, em que os dois trocavam acusações sobre corrupção, envolvendo os escândalos dos .

"Eu me comprometo a abrir o meu sigilo; e, você?", desafiou, Lula, que repetiu a cobrança várias vezes.

Flávio não disse nem que sim, nem que não.

Mas, independentemente da decisão que o candidato do PL possa vir a tomar, Lula resolveu se antecipar a fim de dissipar dúvidas entre os eleitores.

“A divulgação pública dos dados bancários, fiscais e telefônicos dos dois candidatos, anterior a próxima quarta-feira (21), é fundamental para que a população brasileira seja devidamente informada e possa decidir livremente em quem vai votar”, diz o documento que foi endereçado ao presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques.

Abrangência

A proposta de Lula abrange informações do presidente, da primeira-dama Janja Lula da Silva e de seus cinco filhos - Lurian Cordeiro Lula da Silva, Marcos Cláudio Lula da Silva, Fábio Luís Lula da Silva (o Lulinha), Sandro Luís Lula da Silva e Luís Cláudio Lula da Silva.

Além de pessoas físicas, ela também prevê a divulgação de dados de empresas vinculadas aos candidatos.

O documento relaciona apenas uma pessoa jurídica vinculada a Lula – a L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações LTDA enquanto lista cinco pessoas jurídicas que teriam ligações com Flávio, incluindo uma offshore.

Segundo Lula, seus sigilos e de seus familiares devem ser retirados caso Flávio Bolsonaro faça o mesmo em relação a si, à esposa Fernanda, aos pais – o ex-presidente Jair Bolsonaro e a suplente de deputada federal Rogéria Bolsonaro (PL-RJ) – e aos irmãos Carlos, Eduardo e Jair Renan.

Mendonça será o relator no TSE

O ministro André Mendonça, vice-presidente do TSE, foi sorteado relator do requerimento na corte eleitoral.

Caberá a ele analisar as condições apresentadas e os procedimentos legais aplicáveis.

O ministro que irá relatar a ação no STF ainda não havia sido definido até as 16h desta terça-feira.



