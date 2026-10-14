Antonio Augusto / STF Indicados por Jair Bolsonaro ao STF, Kassio Nunes Marques e André Mendonça vêm mostrando grande sintonia no comando das eleições













Decisões tomadas nesta semana pelos dois comandantes do TSE, os ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça, respectivamente, presidente e vice da corte, estão intrigando boa parte dos analistas políticos e do eleitorado.

As suspeitas é de que ambos na hora de julgar andam colocando suas preferências políticas à frente da necessária isenção, condição indispsensável (sine qua non) para manter o equilíbrio da disputa eleitoral.

Assim, se ontem (13/10), foi a vez de Nunes Marques mandar retirar novamente do ar o canal de WhatsApp "Exército de Lula", administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), hoje (14), foi a vez de André Mendonça, o vice dele no TSE, entrar em campo.

Numa canetada ele determinou que Janones retirasse do Instagram, em até três horas, um vídeo no qual afirma que, caso vença a eleição, Flávio vai reduzir o valor das aposentadorias.

A ordem do ministro atendeu a um pedido da campanha de Flávio e será submetida ao plenário da corte eleitoral.

Exército de Lula

Da mesma forma, a suspensão do canal "Exército de Lula" gerou desentendimento entre os integrantes do TSE e provocou perplexidade na coordenação da equipe de Lula.

O corregedor-geral eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, já tinha revertido a suspensão anterior por considerar insuficientes as provas apresentadas.

Ele defende que o caso seja levado com urgência ao plenário, tendo em vista a sucessão de decisões individuais e da proximidade do segundo turno.

Dois pesos e duas medidas

Enquanto o time de Lula enfrenta os atacantes extras, a “Tropa do Flávio”, canal de mobilização ligado à campanha de Flávio Bolsonaro, continua funcionando livremente, sem ser importunado, o que reforça as suspeitas dos eleitores e analistas.

Como não é difícil de entender, nessa altura do campeonato quando o que está em jogo é o cargo mais alto da República, qualquer interferência gera ruídos entre os eleitores e consequências que podem significar a vitória de um ou a derrota do outro candidato.