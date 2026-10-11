MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Nunes Marques, presidente do TSE, tem sido alvo de críticas na Corte por manobrar nos julgamentos a fim de favorecer Flávio Bolsonaro





Se a eleição presidencial fosse uma final de campeonato de futebol, o que diria o VAR sobre a atuação do juiz do jogo que apitasse favorecendo um dos dois lados, no caso o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques?

Ele seria impedido de continuar apitando a partida ou seguiria livre para atuar como um 12º jogador e interferir desleamente no resultado da partida e do campeonato?

Reportagem do insuspeito jornal O Globo relata críticas direcionadas Nunes Marques, por interferir no jogo eleitoral, executando jogadas regimentais destinadas a favorecer o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro.

Entre outras jogadas desleais, Nunes Marques utilizou pedidos de destaque visando suspender e retirar do plenário virtual três julgamentos que tinham placar desfavorável de 5 votos a 1 contra o bolsonarista.

Os processos avaliavam a remoção de vídeos da campanha de Flávio que atacavam e prejudicavam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disseminando fake news.

Com a interrupção determinada pelo presidente do TSE, os julgamentos terão de ser reiniciados do zero em sessões presenciais, sem data definida, o que assegura que as publicações contestadas continuem sendo divulgadas livremente até que sua excelência decida o "melhor" dia para julgar os vídeos.

Lamentável que nesse caso, bem ilustrativo, no qual o que está está em jogo é coisa infinitamente maior do que o resultado de uma mera partida de futebol, não exista a possibilidade de chamar o VAR, ou coisa que o valha.

Assim, como interromper tais jogadas desleais para que elas não prossigam sem punição e acabem interferindo no resultdo do jogo?

Com @TheodorCarvalho