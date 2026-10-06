Paulo Pinto/Agencia Brasi Os eleitores voltam a se encontrar com as urnas eletrônicas no próximo dia 25 para decidir o futuro presidente do Brasil





O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já registrou pelo menos cinco novas pesquisas eleitorais sobre as intenções de voto de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, marcado para o próximo dia 25.

As sondagens serão divulgadas a partir desta quinta-feira (8).

O Datafolha saiu a campo nesta terça-feira (6) para entrevistar presencialmente 2.520 eleitores em todo país, e divulgará os seus dados na quinta-feira.

No mesmo dia, o PoderData também promete divulgar o seu levantamento feito com 3.000 pessoas.

Outras duas pesquisas estão sendo preparadas para serem divulgadas ainda nesta semana.

Na sexta-feira (9), a AtlasIntel, que após entrevistar 5.000 eleitores, e o Vox, que desde ontem (6), o day after do primeiro turno, colocou seus pesquisadores nas ruas para ouvir 2.100 pessoas, prometem divulgar os seus resultados.

Já o Ipespe prevê divulgar os dados de seu trabalho no sábado (10), após ouvir 1.500 eleitores.