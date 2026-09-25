Antonio Augusto/Secom/TSE Paulo Gonet afirma que não tem relação de amizade com Vorcaro e nem interesse nos processos dele









O Conselho Superior do Ministério Público Federal se reune nesta sexta-feira (25) para analisar denúncia envolvendo a atuação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, em processos relacionados ao Banco Master, que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF).

Há suspeitas de que ele possa ter favorecido o Master e o seu dono, Daniel Vorcaro.

As suspeitas decorrem de investigações promovidas pela Polícia Federal (PF) que encontrou mensagens no celular de Vorcaro citando Gonet.

Elas aumentaram ainda mais, depois da divulgação de uma foto comprometedora de Gonet, na qual o PGR aparece fumando charuto e degustado whisky, ao lado de Vorcaro e outras pessoas, em evento jurídico financiado pelo Master ocorrido em 2024, em Londres.

Na sessão, os conselheiros vão se deter sobre as petições (PETs) 15.556/DF e 16.662/DF, que reunem os relatórios da PF com as mensagens Vorcaro.

Tendência

A tendência é que o Conselho decida pelo arquivamento da representação e mantenha Gonet à frente dos processos do Master.

Caso isso não se confirme, eles poderão indicar a suspeição ou o impedimento de Gonet para seguir atuando nas ações, e decidir, ainda, se será aberta investigação contra o PGR.

Gonet nega

Gonet nega as denuncias, as classifica de "levianas e afirma que não tem relação de amizade com Vorcaro.

Segundo ele, a única vez que encontrou o banqueiro foi durante um evento jurídico em Londres, em abril de 2024.

Transmissão ao vivo

A sessão está marcada para começar às 10h. Ela será pública e terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do MPF no YouTube.

O vice-presidente do conselho, subprocurador-geral da República Nicolao Dino conduzirá a sessão que reunirá os dez conselheiros com direito a voto.