O ministro Kassio Nunes Marques foi indicado ao STF por Jair Bolsonaro e atualmente preside o TSE
Nelson Jr./SCO/STF
O ministro Kassio Nunes Marques foi indicado ao STF por Jair Bolsonaro e atualmente preside o TSE


O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, virou alvo de um pedido de impeachment no Senado, por supostamente favorecer o Banco Master em julgamentos da Corte.

O requerimento foi protocolado nesta quinta-feira (24) pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), para quem o ministro cometeu crime de responsabilidade ao atuar em processos de interesse do Master e de seu dono, o banqueiro Daniel Vorcaro.

No pedido, o senador afirma que Nunes Marques atuou em casos relacionados à instituição financeira enquanto pessoas próximas ao ministro mantinham relações pessoais e profissionais com o banco.

A depender do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), dificilmente o pedido de Vieira será levado adiante.

Em relação ao tema "impeachment de ministro do Supremo", ele tem afirmado que "não é normal" o Senado acumular 109 pedidos de impeachment de ministros do STF. 

E tem indicado sempre que é questionado a respeito que não pretende pautar nenhum desses requerimentos.


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