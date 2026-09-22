Reprodução Na eleição de 2022, Carla Zambelli ameaçou homem com arma, o que a levou a ser condenada pelo STF; agora, mesmo foragida da Justiça, ela quer voltar ao Brasil e participar da eleição, sem ser presa









Condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e foragida do Brasil desde maio de 2025, a ex-deputada federal bolsonarista, Carla Zambelli, quer voltar ao país, não para cumprir a pena de mais de 15 anos de prisão.

Mas, sim, para participar das eleições e ajudar a eleger sua mãe a deputada federal por São Paulo.

A estratégia da defesa de Zambelli foi protocolar um habeas corpus preventivo no STF, espécie de salvo-conduto que lhe permita retornar ao Brasil durante o período das eleições de 202 6, sem ir presa.

No pedido, os advogados da ex-deputada, que está na Itália, questionam a imparcialidade e a idoneidade do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal que levou a Primeira Turma do S TF a condenar Zambelli a 10 anos de prisão pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsidade ideológica.

O STF imputou nova condenação a Zambelli, logo depois, quando ela já se encontrava na Itália, desta vez por perseguir com uma arma, um homem em São Paulo, durante as eleições de 202 2.

Nesse caso, a Justiça condenou a então deputada à perda do mandato de parlamentar e a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.

O STF ainda não se manifestou sobre o pedido da defesa de Zambelli, impetrado no tribunal na segunda-feira (21).