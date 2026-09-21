Ministro do STF Alexandre de Moraes
Agência Brasil
Ministro do STF Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi sorteado, nesta segunda-feira (21), relator de ação que busca obter registros de entrada no Senado de diversas pessoas, entre elas, a sua própria esposa, a advogada Viviane Barci, e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso por suspeitas de cometer fraudes bilionárias no Sistema Financeiro Nacional.

Até o final desta tarde, Moareas ainda não havia se manifestado sobre o sorteio. 

Mas tudo indica que ele deverá se declarar impedido de analisar a ação, que foi movida pelo vereador de Curitiba, Guilherme Kilter (Novo-PR).

Nela, o parlamentar pede a relação dos horários das entradas e saídas de oito pessoas que estiveram visitando o Senado entre 2019 e 2026.

Além da advogada Viviane Barci e o banqueiro Daniel Vorcaro, o vereador incluiu na lista as seguintes pessoas: Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha; Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS; Felipe Macedo Gomes; Anderson Cordeiro de Vasconcelos; Américo Monte Junior; e José Ferreira da Silva (Frei Chico).

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