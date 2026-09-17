Antonio Augusto/STF Flávio Dino decidiu tornar pública a sua questão de ordem "em homenagem ao princípio da publicidade e à transparência"





Em meio a uma das maiores crises vividas pelo STF, e dois dias depois da sessão de baixarias em que se transformou o julgamento na corte, do suposto envolvimento do ministro Alexandre de Moraes no caso Master, o ministro Flávio Dino publicou nesta quinta-feira (17), no seu Instagram, a íntegra da Questão de Ordem apresentada na sessão da última terça-feira (15).

No documento, Dino contesta atos do presidente do STF, ministro Edson Fachin, apontando uma "anômala avocatória" de processos de outros integrantes do tribunal sem amparo na Constituição Federal, na legislação ordinária ou no Regimento Interno do STF (RISTF).

Ele pede a identificação e julgamento conjunto pelo Plenário de todos os magistrados com possível envolvimento indevido com o Banco Master, seja recebendo dinheiro ou benefícios econômicos daquela instituição.

Tal identificação, segundo ele, deve ser feita “sem recortes de ordem política ou ideológica, nem preferências pessoais”.

“Quando falo todos, não me refiro apenas aos do STF, mas também aos de outros tribunais. Sem qualquer escolha ou exceção”, afirma.

Dino explica na postagem que resolveu tornar pública a questão de ordem, “em homenagem ao princípio da publicidade e à transparência”.

Leia a íntegra do documento na página oficial flaviodino no Instagram