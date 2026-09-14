Gustavo Moreno / STF STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) não confirmou a presença do ministro Alexandre de Moraes na sessão plenária desta terça-feira (15), que poderá torná-lo alvo de investigação criminal no âmbito do processo do Caso Master.

A sessão vai analisar o relatório da Polícia Federal (PF) sobre as conversas mantidas entre Moraes e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O relatório com as conversas integra a petição 16.662, de iniciativa do ministro André Mendonça.

A petição poderá ser desconsiderada caso o plenário forme entendimento de que Mendonça atuou ilegalmente ao solicitar à PF um relatório sobre a relação de Moraes com Vorcaro.

Toffoli

Outra participação ainda incerta na sessão é a do ministro Dias Toffoli.

Relator do caso desde dezembro de 2025, ele se declarou impedido de participar de julgamentos sobre o caso Master em fevereiro deste ano, depois que a imprensa revelou um escândalo financeiro cujos personagens centrais são ele, sua família e Vorcaro.

A operação financeira foi da ordem de R$ 35 milhões.







