Lucas Pricken/STJ Luis Felipe Salomão presidirá o STJ no biênio 2026-2028; posse acontecerá na noite desta quarta-feira





A posse do ministro Luís Felipe Salomão na presidência do Sup erior Tribunal de Justiça (STJ) na noite desta quarta-feira (19), acontece em um momento em que o Poder Judiciário é alvo de críticas e passa por grande turbulência, provocada por temas polêmicos, caros aos magistrados, mas que comprometem a imagem da Justiça.

Entre os desafios que Luis Felipe Salomão terá que enfrentar e buscar uma uma solução no curto prazo, estão os penduricalhos (verbas indenizatórias e gratificações) pagos aos magistrados; a atuação na corte de advogados com parentesco com ministros, e a implementação de um código de ética para os integrantes do STJ.

Luís Felipe Salomão comandará o STJ no biênio 2026-2028, substituindo o ministro Hermann Benjamim, que presidiu o tribunal nos últimos dois anos.

O ministro Mauro Campbell Marques será o vice-presidente.

Trajetória

Baiano, nascido em Salvador em 1963, Luís Felipe Salomão construiu toda a sua carreira de magistrado no Rio de Janeiro e tem mais de 30 anos de atuação na magistratura.

Ele foi indicado para o crgo de ministro do STJ em 2008, pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Salomão foi juiz e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), e exerceu o cargo de promotor de Justiça em São Paulo.

No STJ, ele integrou a Quarta Turma e a Segunda Seção, especializadas em direito privado, e em 2022 assumiu o cargo de corregedor nacional de Justiça.

Permaneceu na função até 2024, ano em que se tornou vice-presidente do tribunal.

No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi o encarregado da propaganda eleitoral nas eleições presidenciais de 2018 e corregedor-geral nas eleições municipais de 2020.



