MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Luiz Fux assume posto que era ocupado por Gilmar Mendes na Segunda Turma do STF





O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), passa a ditar a partir da próxima segunda-feira (3), à frentre do comando da Segunda Turma da Corte, o ritmo de processos sensíveis e complexos que encontram-se sob análise do colegiado.

Entre eles estão os desdobramentos das investigações da Operação Compliance Zero, levadas a cabo pela Polícia Federal (PF), que apura um esquema de fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo o Banco Master.

As apurações também miram empresários e campanhas de difamação contra autoridades públicas

Segunda Turma

Fux substitui na presidência da 2ª Turma, o ministro Gilmar Mendes (decano do colegiado e do STF).

Além deles, a 2ª Turma é integrada pelos ministros André Mendonça (relator do caso Master), Nunes Marques e Dias Toffoli.

Afora o julgamento dos processos que envolvem o banqueiro Daniel Vorcaro e as investigações da Compliance Zero, o colegiado é responsável ainda por julgar habeas corpus, recursos criminais, ações penais e outras matérias de competência da Corte que não vão diretamente ao Plenário físico.



