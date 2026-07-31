Luiz Fux assume posto que era ocupado por Gilmar Mendes na Segunda Turma do STF
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
Luiz Fux assume posto que era ocupado por Gilmar Mendes na Segunda Turma do STF


O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), passa a ditar a partir da próxima segunda-feira (3), à frentre do comando da Segunda Turma da Corte,  o ritmo de processos sensíveis e complexos que encontram-se sob análise do colegiado. 

Entre eles estão os desdobramentos das investigações da Operação Compliance Zero, levadas a cabo pela Polícia Federal (PF), que apura um esquema de fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo o Banco Master.

As apurações também miram empresários e campanhas de difamação contra autoridades públicas

Segunda Turma

Fux substitui na presidência da 2ª  Turma, o ministro Gilmar Mendes (decano do colegiado e do STF).

Além deles, a 2ª Turma é integrada pelos ministros André Mendonça (relator do caso Master), Nunes Marques e Dias Toffoli.

Afora o julgamento dos processos que envolvem o banqueiro Daniel Vorcaro e as investigações da Compliance Zero, o colegiado é responsável ainda por julgar habeas corpus, recursos criminais, ações penais e outras matérias de competência da Corte que não vão diretamente ao Plenário físico.

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