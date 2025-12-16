Ricardo Stuckert /PR Lula justificou a sua decisão de reconduzir Gonet afirmando que "o Brasil precisa de seriedade, coragem e compromisso com a verdade"

O presidente Lula reconduziu nesta segunda-feira (15) o procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, para mais dois anos à frente da Procuradoria-Geral da República, órgão máximo do Ministério Público Federal

O novo mandato de Gonet à frente da PGR - órgão máximo do Ministério Público Federal (MPF) - terá início na próxima sexta-feira (19/12) e se estenderá até 2027.

Após a cerimônia de posse, que aconteceu de forma reservada no Palácio do Planalto, Lula publicou mensagem na rede social X explicando as razões que o levaram a reconduzir Gonet.

"Assinei hoje a recondução de Paulo Gonet ao cargo de procurador-geral da República. O Brasil precisa de seriedade, coragem e compromisso com a verdade.

"Precisa de boa investigação, de denúncia responsável e de independência para agir sem medo de quem quer que seja”.

"Tenho convicção de que Paulo Gonet seguirá cumprindo essa missão com firmeza e responsabilidade, ajudando a fortalecer a democracia e as instituições do nosso país”, afirmou.

Aprovação apertada

Indicado por Lula em novembro deste ano, Gonet foi aprovado pelo Senado, naquele mesmo mês, mas por uma margem bem apertada.

Ele precisava assegurar um mínimo de 41 votos para ser reconduzido; acabou recebendo 45 votos favoráveis e 26 contrários - a menor margem de aprovação já obtida por um indicado à PGR e também o menor número de votos favoráveis desde 1988.

Trajetória

Paulo Gonet está no comando da PGR desde dezembro de 2023, também por obra e graça de Lula.

Ele ingressou no MPF em 1987 e já ocupou diversas funções ao longo da carreira, incluindo a de vice-procurador-geral eleitoral.

O seu primeiro mandato como PGR ficará marcado pela atuação firme que tem demonstado na Ação Penal n° 2 668 (AP 2 668), caso criminal que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), relativo à tentativa de golpe de Estado de 2022, após a vitória eleitoral de Lula sobre Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais daquele ano.

Gonet foi o responsável pelas denúncias e, no STF, atuou nos julgamentos dos acusados da tentativa de golpe de Estado, incluindo Bolsonaro e diversos oficiais de alta patente das Forças Armadas.





