Marcelo Camargo / Agência Brasil Braga Netto está preso preventivamente desde dezembro de 2024; em setembro deste ano, ele foi condenado pelo STF a 26 anos e 6 meses de prisão por sua atuação na trama golpista

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta segunda-feira (3), manter a prisão do general Braga Netto "por justificado receio de fuga."

Braga Netto está preso preventivamente desde dezembro do ano passado, sob a acusação de obstruir as investigações da tentativa de golpe de Estado, que visava impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2023 e assegurar a permanência de Jair Bolsonaro (PL) na Presidência da República.

No mês de setembro deste ano, Braga Netto foi condenado a 26 anos 6 meses de prisão na ação penal da trama golpista e ao pagamento solidário de R$ 30 milhões pelos danos causados nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Na justificativa para manter o general preso, Moraes afirmou que "o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal".

(*) Com informações do STF



