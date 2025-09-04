Gustavo Lima / STJ Novos ministros do STJ Marluce Caldas e Carlos Pires ocuparão, respectivamente, a 5ª e a 6ª turmas do Tribunal

Com as posses de Marluce Caldas e Carlos Pires ocorridas na noite desta quinta-feira (4), a Corte, enfim, consegue preencher todas as suas 33 cadeiras

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) realizou na noite desta quinta-feira (4), a cerimônia de posse da procuradora do Ministério Público de Alagoas (MPAL), Marluce Caldas, e do desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), Carlos Pires Brandão, como novos ministros da Corte.

A nova ministra Marluce Caldas fez sua carreira nas áreas criminal e de direitos humanos. Ela passa a ocupar a vaga decorrente da aposentadoria da ministra Laurita Vaz, em outubro de 2023, integrando a 5ª turma do Tribunal.

Já o novo ministro Carlos Pires Brandão, além de atuar como desembargador no TRF1 é professor do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Piauí. Ele foi empossado na vaga aberta pela aposentadoria da ministra Assusete Magalhães, em janeiro de 2024, e atuará junto a 6ª Turma da Corte.

Com as posses de Marluce Caldas e Carlos Pires o STJ, finalmente, conseguiu preencher todas as suas 33 cadeiras.

Os novos integrantes do tribunal foram escolhidos pelo presidente Lula em lista formada pelo Pleno do STJ em 15 de outubro do ano passado.

Em 2026, Lula terá a oportunidade de indicar mais dois ministros para o STJ.

As vagas serão abertas ao longo do ano pelas aposentadorias compulsórias dos ministros Ogg Fernandes e Antônio Saldanha Palheiros.