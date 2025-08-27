Marcelo Camargo/Agência Brasil Mandato de Paulo Gonet venceria somente em dezembro deste ano, mas o presidente Lula decidiu reconduzi-lo ao cargo desde já

















O procurador-geral da República, Paulo Gonet, não escondeu sua animação com a decisão do presidente Lula de antecipar em quatro meses, a renovação de seu mandato à frente do Ministério Público Federal (MPF) por mais dois anos.

Em nota enviada à imprensa, Gonet agradeceu a Lula pela gesto de confiança de mantê-lo no posto, o que, segundo ele, o deixou "animado e reconfortado".

Leia a nota:

“Agradeço ao presidente da República a indicação que acaba de assinar. Animado e confortado por essa demonstração de renovada confiança, renovo também eu o meu propósito de empenho e dedicação à causa da Justiça, ao Ministério Público e ao país”, afirmou.

Sabatina

Para seguir no cargo, além da indicação feita pelo presidente Lula, o procurador-geral da República terá que passar por nova sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Em seguida, caso seu nome seja aprovado pela CCJ, a indicação do presidente será submetida ao plenário do Senado.

Gonet precisará de um mínimo de 41 votos entre os 81 senadores para ser reconduzido ao cargo máximo do MPF. Ainda não há data para ocorrer a sabatina.