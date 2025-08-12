Fundação FHC Steven Levitsky, escritor, sociólogo e professor da Universidade de Harvard analisará as saídas para o Brasil diante da escalada da crise provocada pelos EUA

Como as diferentes democracias, em especial a brasileira, podem responder às ameaças autoritárias feitas pelo governo de Donald Trump? E como o país deve reagir à tentativa do estadunidense de calar o Poder Judiciário brasileiro?

Esta e outras perguntas de difíceis respostas vão tentar ser respondidas pelo cientista político e professor da Universidade de Harvard, Steven Levitsky, nesta quarta-feira (13), em Brasília, onde ele fará palestra sobre o tema no "IDP Summit" - evento do curso de Relações Internacionais do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em parceria com a Escola Nacional da Magistratura (ENM).

Steven Livitsky é coautor do best-seller “Como as Democracias Morrem" e referência internacional nos estudos sobre regimes políticos, sistemas partidários e processos de democratização, com ênfase na América Latina.

Sua trajetória acadêmica e publicações influentes o colocam entre os principais especialistas contemporâneos em democracia.

A palestra será às 11h, no IDP Sul (Via L2 Sul Módulo 49, Asa Sul), em Brasília. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas clicando no link abaixo.

https://www.even3.com.br/palestra-com-steven-levitsky-tema-democracia-judiciario-e-os-desafios-da-atualidade-608375/








