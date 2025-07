Helcio Zolini

Colunista do iG, Helcio Zolini começou no Jornalismo em 1984, após formação na PUC Minas e pós-graduação na Universidade de Navarra (Pamplona/Espanha). Dirigiu assessorias de comunicação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Governo de MG, e da Confederação Nacional do Transporte (CNT). Atuou como repórter e/ou editor em BH e no DF nas redações da Folha de S. Paulo, Estado de Minas, Diário do Comércio, Hoje em Dia e Record TV, onde foi, respectivamente, diretor de Jornalismo e diretor Institucional nas emissoras em BH e no Rio de Janeiro.