“Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus.” Mateus 5.48

Jesus diz que o cristão deve estar em uma contínua busca por perfeição e se apegar firmemente às leis de Deus. Embora não estejamos sob a Lei mosaica, contudo os princípios dela nos ajudam a entender o que é admissível ou não aos olhos de Deus. Só Deus possui um caráter perfeito (Dt 32.4).

A Bíblia nos faz saber que, quando nos tornamos filhos de Deus, descobrimos cada vez mais sobre o Seu caráter. O caráter de Deus não se compara a nada nem a ninguém em todo Universo. Podemos dizer sem medo de errar que o caráter de Deus, o Senhor, é Maravilhoso! Sua justiça, bondade, santidade e inúmeros outros atributos são incríveis e evidenciam como o Senhor é grande.

O apóstolo João resumiu impecavelmente o caráter divino, quando escreveu: “Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade.” (1Jo 4.8). Esse pensamento se faz a partir de ver que Deus é Santo, Irrepreensível e Impecável, sem falha alguma, excelente em todos os sentidos. Sendo assim, precisamos ter o nosso caráter ajustado, para que venhamos a crescer em santificação, pois sem esta condição ninguém verá o Senhor.

Neste sentido uma das principais ideias sobre a perfeição do caráter que o cristão precisa possuir nesta terra encontra-se na fala do apóstolo Pedro que, guiado pela orientação divina, relacionou a santidade enfatizada em Levítico com a necessidade de sermos santos em nossa vida cristã: “Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância; mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: Sede santos, porque eu sou santo.” (1Pedro 1.14-16).

O apóstolo Paulo, ao escrever aos coríntios, induz ao leitor a ter a percepção de que o Senhor Deus espera que os seus ungidos façam o seu máximo para serem íntegros em toda a sua conduta e assim possuir um caráter ilibado. “Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens.” (2Coríntios 8.21).

O cristão que se aproxima de Cristo e deseja andar nos Seus santos caminhos, necessita obter a semelhança do caráter de Jesus Cristo, possuindo um caráter irrepreensível assim como o do Mestre. Cabe lembrar que a definição bíblica de irrepreensível é aquela pessoa que não empreende falhas, em que não se nota em sua conduta algo que mereça censura, admoestação e que lhe coloque em desonra. Nunca é demais dizer que nós, como filhos de Deus, necessitamos ter uma conduta irrepreensível porquanto Deus requer de seus filhos que o glorifiquemos neste mundo através de nosso exemplo de vida (Fp 2.14-16).

Mateus deixa transparecer no capítulo 5, no verso 48, um ensinamento do Mestre muitas vezes ignorado por muitos, pelo fato de não entenderem a naturalidade e o encanto dessa verdade. Diz o texto: “Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus”.

Ao longo de nossa caminhada cristã já ouvimos alguns dizerem que essa ordem se trata de uma utopia. Esse posicionamento se deve por acreditarem que ninguém vai ser perfeito como o Pai Celeste. Entretanto, não devemos confundir buscar um viver irrepreensível, com alcançar, nesta terra, a inerrância, isto é, jamais falhar, pois somos humanos e temos uma natureza abatida. O propósito aqui é a busca pela excelência.

Assim, notamos perceptivelmente que, ainda que não seja possível sermos perfeitos em toda a nossa maneira de ser, se aprendermos sucessivamente com a Palavra de Deus, e andarmos sempre ajustando a nossa própria conduta, permaneceremos mais próximos de possuirmos uma vida relevante, como a do Senhor.

Podemos exemplificar citando que Jó era um homem de caráter, que vivia de maneira íntegra, desviando-se de tudo que era injusto e mal (Jó 1.1). Que possamos ter a consciência de que não faremos muito progresso em melhorar a nossa conduta até que vejamos que a nossa conduta é produzida pelo nosso caráter!

ORAÇÃO DO DIA: Nossa oração de hoje é para que Pai nos dê um caráter moldado nos ensinamentos das Santas Escrituras, para que possamos levar uma vida plena conforme o caráter de Cristo.

Fonte: Livro “Ser Relevante”, Autor: Bispo Abner Ferreira, Editora Betel.

