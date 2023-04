Divulgação Bispo Abner Ferreira

“Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem.” Mateus 5.43-44

Podemos ver através da Bíblia que o modelo de amor esperado por Jesus é que o cristão evidencie com as suas próprias ações que a centralidade do Evangelho está baseada no amor ao próximo. Foi o amor de Cristo que nos uniu a Deus. Podemos ver nas Santas Escrituras que Deus Pai ofereceu a maior prova de amor ao mundo quando entregou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer no lugar de toda a humanidade em remissão dos pecados (João 3.16-17). A abordagem da Escritura nos faz entender que o amor é a arma mais poderosa do mundo. Neste sentido agrada-nos profundamente a ideia de que a centralidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está repousada no amor ao próximo, e não o contrário. “Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real: Amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores.” (Tiago 2.8-9).



Sabemos que somos todos diferentes e entendemos que foi Deus quem fez assim. Então, independentemente de qualquer coisa, devemos ter o entendimento de que somente o amor pode nos fazer vencer a indiferença. Um estudo mais apurado nos faz ver que hoje somos mais 7 bilhões de pessoas em todo o mundo, cada uma possuindo características exclusivas: DNA, digital, voz, arcada dentária, sendo tão diferentes nos aspectos físicos, psicológicos, culturais, sociais, ideológicos, até mesmo em credos e religiões.



Diante de tantas diferenças, duas coisas nos unem: fomos criados por Deus e moramos todos no mesmo lugar: no planeta Terra. Não importa se o seu time de futebol difere do meu, se você fala um ou cinco idiomas, se gosta ou não de comida crua ou se é um apaixonado por massas. As nossas necessidades de sobrevivência são as mesmas. Não podemos deixar de lembrar que somos todos diferentes. Contudo, não existe maior e nem menor, pois diante de Deus somos todos iguais. Nosso Deus é imparcial, não julga pela aparência e nem pela condição social. Sendo assim, devemos caminhar nossa humanidade para uma semelhança com o Pai, para sermos também um com Deus tal qual o nosso maior Mestre (João 17.21).



Portanto, somos todos iguais diante de Deus e devemos tratar uns aos outros em igualdade, sem desmerecer ninguém. Cremos que, assim como o Filho reflete o Pai, nossa missão, enquanto filhos de Deus, é sermos mais parecidos com Pai, seguindo os passos do Filho. A Bíblia Sagrada nos ensina qual é a pura religião que tanto a humanidade procura. Infelizmente, muitos matam e morrem sem encontrá-la. Tiago em sua carta nos traz uma reflexão: “A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.” (Tiago 1.27). Tiago nos mostra que a base do cristianismo é o amor ao próximo.



Um dos textos mais lindos sobre o amor foi redigido pelo apóstolo Paulo, que afirmou: “Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna; a caridade não é invejosa; a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal; não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.” (1Coríntios 13.1-7). Sendo assim, lembrem-se: o amor é a arma mais poderosa que existe no mundo.

ORAÇÃO DO DIA:

Nossa oração de hoje é para que o Pai nos ensine a amar, assim como Jesus nos amou. Se fizermos essa oração, teremos uma grande mudança em nossa vida, pois a força que muda o mundo é o amor.

Fonte: Livro “Ser Relevante”, Autor: Bispo Abner Ferreira, Editora Betel.