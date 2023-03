Divulgação Bispo Abner Ferreira

“Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela". Mateus 5.28.

A Bíblia deve ser a norma de fé e comportamento de todo cristão e, precisamente por isso, que nela é possível encontrar direções sobre aqueles que recorrem à cobiça com seus olhos indecentes. Porém, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.

Alguém certa vez disse que os olhos são as janelas da alma. Neste sentido se deixarmos ser conduzidos pelos nossos olhos, podemos ser levados a uma cobiça desregrada e nos afastarmos da vontade de Deus. O Mestre deixou registrado isso quando nos disse: “A candeia do corpo são os olhos; de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas!” (Mateus 6.22-23).

Cobiçar não é apenas admirar algo à distância, e sim possuir uma pretensão irreprimível, exagerada e individualista de apoderar-se do bem de outrem. Podemos afirmar que a cobiça dos olhos é uma tentação mental, tentação, aliás, que vem através do comando da mente. Temos alguns exemplos nas Santas Escrituras de algumas pessoas que não mantiveram a pureza nos olhos e se deixaram levar pela cobiça e acabaram por atrair para si sequelas catastróficas.

Adão e Eva pela cobiça dos olhos acabaram por desobedecer a Deus (Gênesis 3.6); Acã é outro que recorreu à cobiça dos olhos ao avistar entre os despojos de guerra uma linda capa babilônica e 200 siclos de prata e, uma cunha de ouro, vindo a cobiçá-las e tomá-las para si (Josué 7.21).

Podemos ler em Mateus 6.24 que o Senhor Jesus instruiu sobre dois senhores, dentre os quais devemos escolher um: Deus ou Mamom. Mamom era a designação do deus pagão da fortuna e da prosperidade. Infelizmente muitos que se dizem cristãos têm caído na ardilosa cilada de Mamom e assim tornaram-se prisioneiros da cobiça.

Ainda lemos nas Escrituras sobre a cobiça de Geazi que o levou a ficar leproso e a perder o posto de assistente do profeta Eliseu (2Reis 5.20). Ainda podemos mencionar que a Bíblia descreve outros personagens em que a cobiça ao dinheiro foi empecilho para salvação, como nos casos do mancebo de qualidade (Mateus 19.22), de Judas Iscariotes (Lucas 22.3-6), de Ananias e Safira (Atos 5.1-5, 8-10), de Simão (Atos 8.18-23) e muitos outros.



O apóstolo Paulo possuía entendimento da gravidade da cobiça ao dizer em sua carta a Timóteo: “Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores.” (1Timóteo 6.9-10).

Vemos que até mesmo o rei Davi não manteve a pureza nos olhos. A Bíblia expõe que quando estava em um ambiente que não deveria estar, vê uma bela mulher (casada) se banhando. Ele a cobiça, comete adultério e posteriormente um assassinato (2Samuel 11.1-4). Davi havia se esquecido de que aquele que se entrega à cobiça torna-se escravo do pecado. Entretanto, aqueles que são de Cristo devem crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências (Gálatas 5.24).

Ainda temos a história de Sansão que, mesmo sendo alocado no rol dos heróis da fé (Hebreus 11.32), está longe de ser um exemplo a ser seguido como padrão de conduta. Lemos nas Escrituras que Sansão dominou tantos inimigos, mas não conseguiu dominar seu desejo em possuir Dalila. Assistimos que de tanto a cobiçar por fim rendeu-se aos seus encantos, o que acabou levando-o à morte (Jz 16).

Lamentavelmente, não são poucos os que acabam se perdendo devido à cobiça. Ainda hoje a cobiça segue ceifando o ministério de muitas pessoas. Esses exemplos têm sido frequentes na vida de muitas pessoas que não estão atentas ao risco da cobiça dos olhos.

Gostaria de terminar dizendo que para termos um ministério relevante na terra devemos nos libertar deste hábito diabólico que é perder o seu precioso tempo cobiçando aquilo que não lhe pertence. Devemos possuir o entendimento de que o pecado traz a morte espiritual e a condenação para a alma. Para evitar que isso aconteça, volte-se para as palavras de Jesus quando Ele nos alertou dizendo: “Vigiai e orai, para que não entreis em tentação [...]” (Mateus 26.41).

Bispo Abner Ferreira

ORAÇÃO DO DIA:

Nossa oração hoje é para que o Senhor não nos deixe esquecer que a cobiça ocasiona a morte espiritual e a condenação para a nossa alma.