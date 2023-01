Divulgação Bispo Abner Ferreira

“Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus; porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.” Mateus 5.12. Alegrar-se em Deus constitui depositar nEle todos os nossos temores. Neste sentido, podemos assistir que viver de maneira alegre não é só uma opção, é uma ordenança de Deus para os crentes. Não seria exagero afirmar aqui que todo ser humano, indistintamente, busca ser feliz. Posto isto, devemos ter o entendimento de que a alegria não é só uma alternativa da vida, é uma ordem do próprio Deus para o Seu povo (Mt 5.12).

É importante ter em mente que a ordem para o cristão se alegrar está espalhada em toda a Escritura: “Alegrai-vos com os que se alegram […]” (Rm 12.15). O salmista escreveu: “Alegrai-vos no Senhor e regozijai- vos, vós, os justos; e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração.” (Sl 32.11). Tiago deixou registrado: “[…] Está alguém contente? Cante louvores.” (Tg 5.13).

É importante sublinhar que Paulo e Silas jaziam presos numa prisão, ambos estavam acorrentados e feridos pelos açoites e, perto da meia-noite, em vez de estarem tristes, eles estavam alegres. Enquanto eles se alegravam cantando hinos ao Senhor, de repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram.

Quando nos alegramos no Senhor, as circunstâncias são mudadas. Quando passamos a caminhar com Cristo, encontramos a alegria de ficar livre do pecado. Paulo escreveu sobre estar livre do pecado em Cristo: “Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação, e por fim a vida eterna.” (Rm 6.22).

Observamos que a definição sobre ser liberto do pecado remete que somos libertos do poder do pecado. O pecado não mais reina sobre nós (Rm 6.12). Podemos ainda acrescentar que a alegria é parte do fruto do Espírito (Gl 5.22). Importante ressaltar que somente em Deus podemos encontrar verdadeira alegria. Ela é experimentada quando o ser humano se aproxima Dele (Sl 16.11).

Paulo, o apóstolo, escreveu a carta aos Filipenses quando estava preso na cidade de Roma. Embora preso ele convocou os irmãos a se alegrarem no Senhor, razão pela qual a carta é chamada por alguns como a “carta da alegria”. O brilho que se pode ver nas Escrituras é que Jesus nos convida a participarmos do povo, que abraçou esta corrente de felicidade, quando abraçaram a proposta do Evangelho.

Sendo assim, é essencial entender que essa alegria abundante e perfeita do Seu Reino também pode ser nossa! Basta nos unirmos a Cristo e começar a caminhar ao Seu lado, entendendo ser possível se alegrar mesmo quando as coisas não vão muito bem.

Faço-vos saber que, se os nossos anos de ministério nos ensinaram algo, é que, com Jesus, a tristeza não dura para sempre (Jo 16.22). Mesmo na tristeza, Jesus produz a alegria na vida do crente. Neste sentido, não se pode perder de vista que somente em Jesus podemos encontrar alegria duradoura. Diante dessa certeza, é impraticável não se alegrar observando o grande e perfeito amor que Deus tem por nós (Jo 3.16).

Desse modo, devemos considerar que o sacrifício de Jesus na cruz faz brotar em nossos corações uma alegria imensurável, nos fazendo experimentar o regozijo maravilhoso que vem direto do trono de Deus. Quando buscamos a alegria nas coisas do Senhor, sentimos uma satisfação por completo. Em Deus encontramos uma alegria constante e não passageira.

Desde que eu era criança foi me ensinado por meus pais que o crente, ao passar por uma aflição, não é levado à desesperança e à perda do sentido da vida, contudo se alegra verdadeiramente em Deus. Isto posto, entendemos que a maneira que o crente encara o sofrimento é completamente diferente dos descrentes e sua visão de mundo.

Não podemos esquecer que Jesus instrui que a verdadeira felicidade é produzida quando ouvimos e guardamos a Palavra de Deus (Lc 11.28). Considerando tudo que dissemos devemos nos alegrar em servir a Cristo, pois Ele nos proporcionou a maior alegria que o ser humano pode possuir: a nossa salvação!



ORAÇÃO DO DIA

Nossa oração de hoje é para que possamos entender que devemos ser felizes com o que Deus tem nos dado. Assim, que possamos louvá-Lo por cada bênção recebida.

Fonte: Livro “Ser Relevante”, Autor: Bispo Abner Ferreira, Editora Betel.

