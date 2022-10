Divulgação Bispo Abner Ferreira

O cansaço se tornou a marca da pós-modernidade, e os cansaços são vários e nos atingem por todos os lados. O nível de cansaço já é tão grande, que estamos cansados de estar cansados. Ele pode ser físico ou psicológico. Pare e pense, você está cansado de quê? Alguns responderiam estar cansados de tudo, e que a vontade seria sumir do mapa. Têm alguns cansaços que tiram o equilíbrio, que roubam a alegria, que reduzem a esperança.

Os cansaços têm origem nas insatisfações do homem, que são várias, vejamos algumas: cansaço do emprego, cansaço do desempregado, cansaço da solidão, cansaço do companheiro, cansaço dos filhos, cansaço de não ter filhos, cansaço da família ou cansaço de não ter família, cansaço de fazer o bem e não ser reconhecido, cansaço de ter feito tanta coisa o dia todo e ter a sensação de não ter feito nada.

A insatisfação é a maior fonte do cansaço, que é gerado por se estar sempre em busca daquilo que não se tem. O cansaço é um ladrão, que o rouba de você mesmo. Quando se está sob o efeito do cansaço a vida perde a cor e o sabor.

Por estar cansado, você deixa de compartilhar a vida com as pessoas que ama, deixa de brincar com filho e de participar da sua vida enquanto está crescendo, deixa de ir ao cinema ou jantar fora com o amor da sua vida, deixa de ler aquele livro que faria tanta diferença na construção dos seus pensamentos, deixa de visitar os pais ou os netos e de construir laços de amor que seriam lembranças boas, enquanto isso, a vida passa.

O cansaço rouba momentos que seriam maravilhosos e inesquecíveis. Daí começam os arrependimentos, como diz o poeta na canção Epitáfio: “Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer… devia ter complicado menos, trabalhado menos, devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor.”

Como se vence o cansaço? O melhor tratamento para o cansaço é o descanso, mas, para descansar, é preciso primeiro identificar qual é o seu cansaço e onde ele se aloja, você pode ter muitos cansaços, mas tem um, que é a origem dos demais, identifique-o.

O pior cansaço é aquele que o atinge quando você busca descanso nos lugares errados, quando tenta se livrar do cansaço mudando o visual externo, trocando de companheiro, de emprego, de bairro ou tomando medicamento para dormir.

O cansaço desafia a visão e o faz acreditar que, trocando o ambiente ou as pessoas que o cercam, o cansaço vai passar. É ilusão, pois o cansaço é na alma. É preciso resolver o que está cansando você, e, em seguida, encontrar os pontos bons da vida, que geram gratidão e o fazem recomeçar tudo de novo, mas totalmente renovado.

A Bíblia nos ensina em Mateus 11. 28-29: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas”.

Jesus convida a todos para tomar Seu jugo e aprender dEle, somente assim você terá descanso. Pense nisso!

Bispo Abner Ferreira

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.