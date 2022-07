Divulgação Bispo Abner Ferreira

O medo é ambíguo, ao mesmo tempo em que é uma emoção, também é um sentimento.

Geralmente, relacionamos o medo a algo ruim. Porém nem sempre é assim. O medo, enquanto emoção natural do ser humano, produz uma defesa fisiológica, automática e involuntária.

O medo atua em nossos reflexos naturais, desencadeando respostas no corpo que buscam nos proteger de um perigo imediato, exercendo uma função protetiva.

E o medo enquanto sentimento pode nos ajudar a fazer escolhas sábias ou nos impedir de seguir em frente na vida, vai depender da intensidade do medo sentido.

Algumas situações na vida o medo nos protege e evita que entremos num beco sem saída ou que caiamos em algum golpe.

O psiquiatra Dr. Pedro Arcoverde, do Centro de Psiquiatria do Rio de Janeiro, afirma que o medo deixa de ser saudável quando ele se torna excessivo.

Uma das principais patologias ligadas ao medo é a síndrome do pânico. Um dos componentes dessa síndrome envolve sentir medo e ter as reações de luta ou fuga, de forma inesperada, sem que saibamos de onde ela veio e que podem ocorrer várias vezes ao longo do dia.

O medo como patologia tem impedido muitas pessoas de seguirem adiante em sua vida, pois são paralisadas por ele. Em alguns casos, são realmente assombrados pelo pavor.

As pessoas acometidas pela síndrome do pânico não se sentem livres. Algumas são prisioneiras dentro da sua própria casa ou dentro de si mesmas, veem coisas onde não tem, pois suas mentes estão sempre imaginando coisas perturbadoras

Apesar das diversas situações de medo que enfrentamos, precisamos entender que o medo é um sentimento normal em nossa vida, e temos que aprender a lidar com ele de maneira equilibrada.

Existem algumas formas de tratamento para quem não consegue controlar o medo, como consulta a psicólogos e terapeutas. Existem também técnicas de respiração, de relaxamento, além de medicamentos ansiolíticos, que, por vezes, trazem tranquilidade aos que precisam.

O mais importante, entretanto, é reconhecer a necessidade de tratamento e assumir uma postura de mudança; vencendo essa batalha interna com uma ajuda externa para alcançar o caminho da cura.

A Bíblia nos ensina muito mais sobre o medo. Existem inúmeras passagens bíblicas que nos orientam a não ter medo, porque Deus nos guarda, conforme escreveu o profeta Isaías: “não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus; eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça”, Is.41-10.

Diante dessa afirmativa, precisamos buscar ajuda do alto para vencer as limitações impostas pelo medo em nossa vida.

Em se tratando de medo, a batalha acontece dentro da nossa mente, e é lá que precisamos ser fortalecidos e ajudados por Deus.

Vença o medo exercendo sua confiança plena em Deus.

Deus abençoe a tua semana.

