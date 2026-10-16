Bispo Robson Rodovalho Por Que Estamos Perdendo a Capacidade de Conviver com Quem Pensa Diferente

Nunca tivemos tanto acesso à opinião dos outros. Abrimos o celular e encontramos discussões sobre política, religião, comportamento, educação, família e praticamente qualquer assunto.

O problema não está na existência das diferenças. Elas sempre existiram. O que parece estar diminuindo é nossa capacidade de conviver com elas.

Hoje, uma discordância pode rapidamente virar ofensa. Pessoas deixam de conversar, amizades terminam e famílias entram em conflito porque alguém pensa de maneira diferente.

“Conviver não significa concordar com tudo. Significa aprender a respeitar pessoas sem abandonar nossas convicções.”

As redes sociais contribuíram para intensificar esse fenômeno. Muitas vezes, os ambientes digitais nos aproximam de quem pensa como nós e nos afastam de perspectivas diferentes. Aos poucos, começamos a imaginar que quem discorda não está apenas equivocado — é alguém que precisa ser combatido.

Esse é um caminho perigoso.

Eu acredito que maturidade não é ausência de convicção. Podemos defender aquilo em que acreditamos com firmeza. Mas firmeza não exige agressividade.

Na perspectiva cristã, existe um princípio ainda mais profundo: o valor de uma pessoa não depende de ela concordar conosco. Jesus encontrou pessoas de contextos, comportamentos e posições muito diferentes e jamais reduziu o ser humano a um rótulo.

“Quando deixamos de enxergar uma pessoa e passamos a enxergar apenas o rótulo que colocamos nela, o diálogo praticamente termina.”

Precisamos reaprender algumas coisas simples: ouvir antes de responder, perguntar antes de julgar e discordar sem humilhar.

Isso vale para política, religião, família, trabalho e redes sociais.

Uma sociedade madura não é formada por pessoas que pensam exatamente da mesma maneira. Ela é formada por pessoas capazes de sustentar suas convicções e, ao mesmo tempo, reconhecer a dignidade de quem pensa diferente.

Talvez uma das maiores demonstrações de maturidade dos nossos dias seja conseguir sentar à mesa com alguém que enxerga o mundo de outra maneira e ainda assim conversar, ouvir e respeitar.

Não precisamos concordar em tudo para continuarmos sendo humanos uns com os outros.